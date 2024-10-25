В Одесі водій збив велосипедиста на протезі та накинувся на нього (відео)

Авто їхало тротуаром

В Одесі водій збив велосипедиста з протезом. Коли той намагався викликати поліцію, агресивний чоловік ще й штовхнув його на землю.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ая Одесса". Зазначається, що це сталося на вулиці Іцхака Рабіна.

Водій рухався по тротуару та збив чоловіка з протезом, який їхав на велосипеді. Відео починається з того, що постраждалий стоїть перед машиною, між ним та нею лежить його велосипед.

Водій поводиться агресивно, він вимагає від велосипедиста дати йому поїхати. В якийсь момент він наближається до нього, бризкає йому в обличчя перцовим балончиком, а потім штовхає його. Велосипедист не встояв на ногах та впав.

Весь цей час поруч була жінка, вона закликала водія авто відчепитися від велосипедиста, якого називала на ім'я. Коли чоловік на протезі впав, вона забрала його велосипед, намагаючись заспокоїти агресивного водія.

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Як розповідав "Телеграф", раніше Черкаській області між колишнім військовим та водієм автомобіля Hyundai, який створив аварійну ситуацію на дорозі, сталася бійка. Цією справою зайнялася поліція.