В Одессе водитель сбил велосипедиста на протезе и набросился на него (видео)

Авто ехало по тротуару

В Одессе водитель сбил велосипедиста с протезом. Когда тот пытался вызвать полицию, агрессивный мужчина еще и толкнул его на землю.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ая Одесса". Отмечается, что это произошло на улице Ицхака Рабина.

Водитель ехал по тротуару и сбил мужчину с протезом, который ехал на велосипеде. Видео начинается с того, что пострадавший стоит перед машиной, там же лежит его велосипед.

Водитель ведет себя агрессивно, он требует от велосипедиста дать ему уехать. В какой-то момент он приближается, брызгает ему в лицо перцовым баллончиком, а затем толкает его. Велосипедист не устоял на ногах и упал.

Все это время рядом была женщина, она призвала водителя авто отстать от велосипедиста, которого называла по имени. Когда мужчина на протезе упал, она забрала его велосипед, пытаясь успокоить агрессивного водителя.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Как рассказывал "Телеграф", ранее в Черкасской области между бывшим военным и водителем автомобиля Hyundai, создавшим аварийную ситуацию на дороге, произошла потасовка. Этим делом занялась полиция.