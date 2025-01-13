"Порядним людям". У центрі Львова за чималі гроші здають квартиру з духом СРСР (фото)

За ці гроші можна знайти щось більш комфортне та сучасне

В Одесі за копійки здають сучасну 3-кімнатну квартиру, а у Львові за житло в доволі сумному стані просять 8 тисяч гривень. На вулиці Софії Яблонської здають "однушку" з дуже старим ремонтом, враження, що його робили ще за часів СРСР.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті оголошень. Квартиру розташовано на другому поверсі двоповерхового будинку з цегли. Загальна площа — 33 квадратних метрів, кухня — 14 квадратів.

Опалення — індивідуальне газове. Санвузол — суміжний. Серед плюсів — у квартирі є балкон та комора для зберігання.

Вказано, що стан квартири — "євроремонт", проте, судячи з фото, це дуже далеко від істини. У квартирі є меблі, а також побутова техніка — пральна машина, мікрохвильовка, холодильник. Зазначається, що квартиру здають "для порядних людей".

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни, через що багато жителів східної частини України були змушені переїхати в західні області, вартість оренди квартир у Львові значно зросла. В цілому, 8 тисяч гривень — це в рамках ринку, але за ці гроші можна знайти більш пристойний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові за 20 тисяч гривень продають "убиту" квартиру. Житло розташоване у центрі міста, воно малесеньке — всього 12.60 квадратних метрів та не має вікон.