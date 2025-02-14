У Трампа зробили найрезонанснішу "валентинку" 2025 року

Привітати американців вирішили креативно

Білий дім вирішив відзначити День Святого Валентина незвичним способом. У своєму офіційному акаунті вони опублікували листівку, адресовані нелегальним мігрантам.

Публікація з’явилася на сторінці близько 19:00 за київським часом. На момент написання публікації вона вже отримала 7,3 мільйона переглядів, 134 тисячі вподобань та 27 тисяч репостів.

На "валентинці" зображені обличчя президента США Дональда Трампа та Тома Гомана, який відповідає за охорону американських кордонів. Листівка починається традиційними для цього свята рядками:

"Рози червоні,

Фіалки сині,

Приїздіть сюди нелегально –

І ми депортуємо вас".

Публікація швидко набрала популярності, викликавши як схвалення прихильників жорсткої міграційної політики, так і обурення критиків адміністрації Трампа.

Один із головних пунктів передвиборчої кампанії Дональда Трампа – боротьба з нелегальною міграцією. Він пообіцяв розпочати "наймасштабнішу депортацію в історії США", висилаючи щороку щонайменше мільйон мігрантів, які перебувають у країні без документів. Крім того, він заявив, що знищить наркокартелі, що діють у США, і таким чином зменшить рівень злочинності.

Після перемоги на виборах Трамп підтвердив свої наміри, пообіцявши посилити контроль на кордоні, розширити заходи щодо депортації та залучити додаткові сили для боротьби з нелегальною міграцією. Опублікована "валентинка" виглядає як політичний сигнал, який підтверджує, що адміністрація Трампа має намір виконати обіцянки, дані виборцям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Саудівська Аравія готова прийняти у себе зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.