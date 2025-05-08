У Рівному вчитель душив ученицю посеред уроку. Що кажуть у гімназії (відео)

У насильстві щодо школярки звинувачують вчителя, який працює перший рік

У Рівному в гімназії №24 стався інцидент з насиллям щодо дитини. Вчитель інформатики просто під час уроку душив ученицю. Про це стало відомо з відео, яке зафільмували очевидці події.

"Телеграф" дізнався, що керівництво закладу вже розпочало внутрішнє розслідування. Сам інцидент стався ще кілька днів тому, у вівторок. На відео чутно, як налякані діти кричать, та просять вчителя припинити, а той тримає дитину в захваті та забирає її телефон іншою рукою. Директорка гімназії Олена Ткачук, коментуючи ситуацію, зазначила, що наразі зібрані всі необхідні пояснення від учасників події, свідків, адміністрації та 8 травня має бути прийняте рішення.

Що відомо про інцидент в гімназії 24

Директорка спростувала твердження, що вчитель почав сутичку з ученицею через те, що та мала телефон на парті. Олена Ткачук ситуацію описала так: "Інцидент трапився у зв'язку з тим, що вчитель зробив зауваження за телефони, бо він дав роботу на комп'ютерах, бо це була інформатика. Дав раз зауваження, дав друге зауваження, дитина не відреагувала. Тоді, коли він підійшов, щоб телефон взяти собі на стіл покласти, вона його вдарила. І через це сталася така реакція, як захисна".

Мати дівчинки одразу проінформували про ситуацію, каже Олена Ткачук, вона була присутня на всіх етапах розслідування. "Мама написала заяву, що вона до закладу освіти, до адміністрації питань не має. Вона хоче чесного, справедливого розслідування для того, щоб з'ясувати всі обставини, які відбулися", — коментує директорка закладу освіти.

Вчитель інформатики Роман Миколайович працює у школі перший рік. Йому — 36 років. Джерела "Телеграфа" в управлінні освіти Рівненської міськради повідомили, що попередньо розглядають питання про звільнення педагога.

"Телеграф" нагадує, що подібні випадки не є поодинокими в українських школах. На Вінниччині викладач історії дав учню ляпаса під час уроку. А в січні вчителька та учениця побились під час уроку.