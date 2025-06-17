"Навмання мишкою тикати": всі проблеми з НМТ показали в одному курйозному відео

До тестування виникло багато питань

В Україні в самому розпалі сезон здачі національного мультипредметного тесту (НМТ). Проте його організація та сам принцип здачі викликали багато питань у випускників, їхніх батьків та навіть викладачів.

Висміяти його вирішила і викладач англійської мови Андріана Паук, яка виклала курйозне відео з цього приводу у своєму Instagram. У ньому обігрується жартівливий сценарій того, як автори тесту прийшли отримувати грамоту за виконану роботу.

Зокрема вона звернула увагу на те, що всі чотири предмети проводяться в один день за чотири години та один за одним. Крім того, подив виражається і тим, що його потрібно здавати у форматі тесту, що дуже дивно звучить у контексті перевірки знання та володіння іноземними мовами.

Авторці відео також здалося дивним, що чим вищий рівень знань у випускника, тим жорсткіше його карає тест за помилку. Крім того, побачити та проаналізувати свої помилки учень не може, оскільки результати публікуються не одразу.

Користувачі мережі після перегляду відео наголосили, що воно багато чого пояснює.

Нагадаємо, раніше Паук розповідала, що попросила своїх друзів із Британії та США пройти тест, щоб побачити, як з ним впораються носії мови. Виявилося, що навіть вони з тестом упоралися дуже посередньо.