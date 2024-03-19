Для Украины, а не для европейских заводов: Боррель объяснил, куда пойдут новые деньги от ЕС

Страны ЕС могут заказывать боеприпасы у кого угодно, где угодно, главное – быстро

Дополнительное финансирование для Украины от Европейского Союза в пять миллиардов евро предназначено для приобретения вооружения в интересах украинских Вооруженных сил. Поэтому страны ЕС могут покупать их вне блока, не тратя время на заказ у собственных производителей – все расходы будут компенсированы деньгами из фонда.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ. Он отметил, что европейские страны могут за счет фонда покупать боеприпасы и оружие где угодно – из собственных запасов, от европейских производителей, от поставщиков из других стран – главное, чтобы это было быстро.

"Фонд помощи Украине предназначен для того, чтобы помочь именно Украине, а не для того, чтобы развить европейскую оборонную промышленность. Я очень четко отметил сегодня, что любая страна-член, желающая закупать боеприпасы за пределами Европейского Союза, имеет предложение или знает, где его закупать – они могут это делать, и получить правомерное возмещение из Европейского фонда мира", – сказал он.

Боррель отметил, что фонд может компенсировать расходы стран, поддерживающих инициативу Чехии по приобретению боеприпасов для Украины. А если страны ЕС согласятся размещать доходы от замороженных активов РФ в фонде, его возможности по поддержке станут гораздо больше.

"Мы говорили об этом уже в течение нескольких месяцев. Эти деньги будут использоваться также для того, чтобы увеличить способность сектора оборонной промышленности в Украине. Мы должны подталкивать такую промышленную способность оборонного сектора Украины дома, и в то же время продолжать предоставлять оружие для Украины. Поэтому можно говорить наверное, – Украинский фонд – он создан для помощи Украине и только для этой цели", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставлять в течение всего года.

Кроме того, по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов в странах вне НАТО.