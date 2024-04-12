США можуть видати Україні кредит замість фіндопомоги: депутат пояснив, наскільки це критично

Кредит від Вашингтону, про який зараз іде мова, щось на кшталт раніше обговорюваного ленд-лізу

Україна зараз перебуває в тій ситуації, коли головне – отримати своєчасну військову допомогу. Буде це саме кредит від США, чи якийсь інший змішаний варіант, це вже другорядне питання.

Таку заяву зробив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Своїми думками з приводу виділення Штатами військово-фінансової допомоги для України він поділився з OBOZ.UA.

"У нашій ситуації головне – отримати своєчасну військову допомогу, далі вже будемо розбиратися, що і як. Звичайно, нам би хотілося, щоб був реалізований перший варіант – пряма допомога. Та мені здається, це може бути якийсь змішаний варіант. Частково позика, а частково – пряма допомога.", — сказав Мережко.

Він також зазначив, що той кредит від Вашингтону, про який зараз іде мова, щось на кшталт раніше обговорюваного ленд-лізу.

"Стосовно кредиту, то це мені нагадує свого роду ленд-ліз, також таку собі позику, яку потрібно віддавати. Ідеться не тільки про СРСР під час Другої світової війни, а й про Британію. Тобто тут спрацьовує певною мірою історичний прецедент.", — пояснив він. І додав, що скоріш за все Україна погодиться і на такий варіант. Але, по-перше, це буде позика без необхідності сплачувати відсотки. І, по-друге, є ймовірність, що вона буде скасована в майбутньому.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат нарешті схвалив законопроєкт, що передбачає виділення близько 60 млрд. нашій країні. Документ передали до Палати представників. Але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроєкту виступав речник Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Тим часом у Палаті представників розглядають можливість надання безвідсоткового кредиту офіційному Киеву замість гранта без необхідності повернення. Також ідею підтримує експрезидент Дональд Трамп. Саме він останніми місяцями активно гальмує допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що ексголова розвідки Трампа заявив про необхідність надати допомогу Україні. Ден Коутс зазначив, що зараз не час для будь-яких політичних ігор, оскільки ціна для Сполучених Штатів може виявитися надвисокою, а надати Україні допомогу – найдешевший варіант послабити росіян.