Серед республіканців поширена думка, що Путін захисник християнства, а Зеленський — безбожник: американський експерт

За пів року зволікання з виділенням допомоги США Україні загинули тисячі людей, однак американські політики не розуміють ціну цього часу

Законопроєкт про військову та фінансову допомогу Україні був підтриманий обома палатами американського парламенту після семи місяців обговорень. 23 квітня, попри побоювання аналітиків та посла України у США, вже традиційного блокування верхньої палати республіканцями не відбулось.

Натомість Сенату вдалось підтримати пакет безпекових законопроєктів для України, Ізраїлю та Тайваню переважною більшістю голосів.

Чому Конгрес США так довго затримував допомогу для України, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів директор Вашингтонського офісу Центру американсько-українських відносин (CUSUR) Микола Грицковян.

Євроатлантисти перемогли ізоляціоністів

— Пане Миколо, ми пам’ятаємо як у лютому Сенат провалив аналогічний проєкт допомоги для України. Чи був ризик, що ситуація повториться?

— Ні, ця ситуація не могла повторитися. Є певна концепція "безпечне голосування" в Палаті представників. Тобто голоси підрахували наперед. Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер навіть не поставив би законопроєкт на голосування, якби не був впевнений у проходженні.

Також ви бачили, що блокування Сенату на 30 годин не відбулось. Кожен мав право говорити впродовж однієї години, але багато сенаторів віддали своє право виступу. Так вдалось скоротити дебати та пришвидшити процедуру.

Директор Вашингтонського офісу Центру американсько-українських відносин (CUSUR) Микола Грицковян

— Чому, на вашу думку, допомогу довелось чекати так довго? Чому ухвалити законопроєкт вдалось лише через пів року?

— Нюанс у тому, що розрив між більшістю та меншістю в парламенті надто тонкий. Кожен голос дуже важливий. Якби республіканці мали менше на 20 голосів, ця Марджорі Тейлор Ґрін (проросійська трампістка від Республіканської партії. — Ред.) не мала б значення. Але через те, що розрив складає один-три голоси, це важливо.

— Чому ж у лютому не вдалось, а у квітні обидві палати підтримали закон?

— Гадаю, що республіканці-євроатлантисти (яких називають послідовниками Рональда Рейгана) нарешті організувались у боротьбі з позицією прибічників MAGA (Make America Great Again — гасло кампанії Дональда Трампа. — Ред.) й America First.

Наприклад, сенатор Ліндсі Грем два-три тижні тому був в Україні. У лютому він голосував проти законопроєкту, а у квітні вийшов з промовою про необхідність допомагати Україні. Він по пунктах показав, що сенатор-республіканець Джей Ді Венс не правий.

"Ти перекручуєш правду", — сказав він. Ця промова мала вплив на голосування.

Сильну позицію продемонстрував і Ньют Гінгріч, який був спікером за часів президентства Клінтона у 1990-х роках. Його дуже поважають у лавах республіканців. Останні тижні він казав, що "перемога України — в наших інтересах". Це також мало великий вплив на Республіканську партію.

Тож євроатлантисти змогли перемогти вплив республіканських ізоляціоністів у Конгресі США. Тому ситуація так змінилася. Це дуже сильний сигнал.

Микола Грицковян (другий праворуч) побував у Широкиному 2021 року

Республіканська партія йде не в той бік

— Ви погоджуєтесь з тезою про те, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі?

— Саме так, 79 голосів "за" та 18 "проти". Це сильні двопартійні голосування. Навіть голосування у Палаті представників набрало понад 300 голосів, що відповідає терміну supermajority — більшості голосів за допомогу Україні.

— Але 20 квітня 112 республіканців таки проголосували проти допомоги Україні. Це велика частина партії. Чому це відбувається?

— 112 — це дійсно багато. Річ у тім, що у Республіканській партії є серйозна криза. І на цю ситуацію впливає одразу декілька обставин.

По-перше, у США триває сезон праймеріз: конгресмени мусять повертатися у свої виборчі округи для балотування. Конгресмен від кожного округу має суперника, який звинувачує його у проукраїнській позиції. Мовляв, вони не дбають про Америку.

Наприклад, сенатори Тед Круз та Марк Рубіо є великими прибічниками України. Зараз вони йдуть на вибори й тому змінили свою позицію, щоб дістати голоси "трампістів". Коли їх оберуть, я припускаю, що вони повернуться до проукраїнської позиції в Сенаті.

Яскравий приклад — Вікторія Спартц, яка завжди голосувала за Україну. Два тижні тому вона заявила, що буде балотуватися в наступний Конгрес. А її опонент в праймеріз заявив, що Спартц більше дбає про Україну, аніж про Америку. Тепер вона мусить показати, що більше дбає про Америку. І цього разу вона голосувала проти. Так само свої позиції змінило багато конгресменів.

— До речі, Спартц подала правку про скорочення фінансової допомоги Україні. Загалом же республіканці внесли до 135 поправок. Це могло зашкодити голосуванню?

— Загалом всі поправки подали 30—40 конгресменів, які були на 100% проти України. Їхньою метою було загальмувати процес ухвалення закону. Очевидно, що всі правки в результаті були відкинуті більшістю.

— Цікаво, що інша трампістка — Марджорі Тейлор Грін — подала правки про заборону фінансування батальйону "Азов" та військ НАТО в Україні. Є й інші представники Конгресу, які публічно транслюють проросійські наративи. Як ви вважаєте, вони отримують за це гроші?

— Я не маю доказів, але мушу сказати, що це виглядає так, що вона, напевно, заробляє на цьому. Своєю чергою демократи внесли правку про її призначення спецпредставником Путіна. У США її прозвали "Московська Марджорі". Одна з республіканських газет навіть опублікувала карикатуру з нею, де конгресвумен зображена у радянській шапці-вушанці. Це переходить у кумедну історію. І зараз про Марджорі вже повно мемів.

Трампістку Марджорі Тейлор Грін у США прозвали "Московська Марджорі"

Я припустив би, що такі історії є. Адже ми бачимо різку зміну позиції багатьох політиків. Деякі конгресмени в лютому та березні 2022 року засуджували вторгнення Росії в Україну. А у квітні 2024 казали, що Україна — найбільш корумпована держава в Європі. Мовляв, не варто давати гроші.

Навіть голова Комітету з питань розвідки в Палаті представників заявив, що чує відверто російську пропаганду від своїх же колег.

Це показує, що Республіканська партія йде не в той бік. Це загрожує США втратою лідерства на світовій арені.

У справі задіяні великі гроші

— Республіканців можуть фінансувати російські лобісти, які зацікавленні у голосуванні проти допомоги Україні?

— Колишній депутат Верховної Ради Вадим Новінський найняв лобістську фірму, яка виступає у Вашингтоні за права Російської церкви й Московського патріархату.

У Конгресі США ці лобісти розповідають про переслідування християн в Україні. При цьому, серед республіканців поширена думка, що Путін є захисником християнства, а Зеленський — безбожник.

Є тут і аналітичний центр — Heritage Foundation, лобісти якого змінили позицію конгресменів стосовно України. Вважаю, що представники преси мали б провести тут журналістське розслідування. Є підстави підозрювати, що у цій справі задіяні великі гроші.

Наприклад, є відомі мільярдери, на прізвище Кох, які мають великі активи в Росії. Вони заробляють гроші на послугах в енергетичному секторі — видобуванні нафти й газу. Їхня фірма обслуговує весь російський нафтогазовий видобуток.

З початком вторгнення РФ в Україну вони вкинули гроші в американську політику. Вони лобіюють позицію про те, що Україна мусить домовлятися з Росією і віддати території заради миру.

"Багато республіканських виборців стали жертвами російської пропаганди", - вважає Микола Грицковян

— Коли ми говоримо про роботу крила трампістів проти України — це є втручанням росіян у роботу Конгресу США?

— Росіяни працюють з правим крилом вже 10 років. В останні місяці ситуація виглядала досить кепсько. Багато республіканських виборців вже стали жертвами російської пропаганди. Контактуючи з конгресменами, виборці просять їх не голосувати за Україну. Саме так це і відбувається, хоча раніше ці ж конгресмени голосували "за".

Так, у Сполучних Штатах реалізують вдалу російську інформаційну спецоперацію. Мова йде про роботу російських ботів у соцмережах; поширеною є російська телемережа "RT". Тому євроатлантисти, українська й балтійська діаспори в США мають їй протидіяти. Під час останнього голосування ми побачили перемогу у цій боротьбі.

— Як, на вашу думку, ситуація буде розвиватися далі? Допомога Україні на цілий рік ухвалена з великою затримкою, але вже восени в США має початись новий фінансовий рік. Чи слід Україні чекати на ще один пакет допомоги у вересні?

— Гадаю, бюджет не буде прийнято у вересні. Скоріше за все, його буде відкладено. Розглянуть вже після виборів. Тоді й сенатори, і конгресмени зможуть більш совісно голосувати.

Також багато залежить від результатів виборів. Якщо виграє Трамп — буде одна динаміка, якщо ж президентом залишиться Байден — інша. Якщо Республіканська партія буде меншиною у Палаті представників — ще інша динаміка. Але новий пакет допомоги для України мають розглядати з вересня. Не виключаю, що його можуть проголосувати навіть на початку наступного року. Але поки ми не знаємо, якою буде політична ситуація після виборів у США.

— У січні 2024 року ви приїжджали до України у складі групи старших радників Конгресу США і як представник діаспори маєте розуміти контекст українського медіапростору. Чи розуміють у Конгресі, що надання допомоги Україні дуже гальмується?

— Я був на зустрічах з представниками української влади й військовими. Вони казали: "Тут гинуть тисячі людей кожного тижня, а ви проводите дебати". Але американські політики не розуміють ціну цього часу.

Микола Грицковян неодноразово зустрічався з представниками української влади

Політика у США дуже розділена. Не тільки пакет допомоги Україні довго приймався, а й бюджет країни. Бюджет ухвалили минулого місяця, хоча він мав бути проголосований у вересні. Це сповільнює не тільки допомогу для України, але й прийняття інших законів. Тож Конгрес й американський електорат дуже посварені.