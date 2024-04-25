Среди республиканцев распространено мнение, что Путин защитник христианства, а Зеленский — безбожник: американский эксперт

За полгода промедления с выделением помощи США Украине погибли тысячи людей, однако американские политики не понимают цену этого времени

Законопроект о военной и финансовой помощи Украине был поддержан обеими палатами американского парламента после семи месяцев обсуждений. 23 апреля, несмотря на опасения аналитиков и посла Украины в США, уже традиционная блокировка верхней палаты республиканцами не состоялась.

Заместо Сената удалось поддержать пакет безопасных законопроектов для Украины, Израиля и Тайваня подавляющим большинством голосов.

Почему Конгресс США так долго задерживал помощь для Украины, в интервью "Телеграфу" рассказал директор Вашингтонского офиса Центра американо-украинских отношений (CUSUR) Микола Грицковян.

Евроатлантисты победили изоляционистов

— Микола, мы помним, как в феврале Сенат провалил аналогичный проект помощи для Украины. Был ли риск, что ситуация повторится?

— Нет, эта ситуация не могла повториться. Есть определенная концепция "безопасного голосования" в Палате представителей. То есть голоса подсчитали заранее. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер даже не поставил бы законопрект на голосование, если бы не был уверен в прохождении.

Также вы видели, что блокировка Сената на 30 часов не состоялась. Каждый имел право говорить в течение одного часа, но многие сенаторы отдали свое право выступления. Так удалось сократить прения и ускорить процедуру.

Директор Вашингтонского офиса Центра американо-украинских отношений (CUSUR) Микола Грицковян

— Почему, по вашему мнению, помощь пришлось ждать так долго? Почему принять законопроект удалось только через полгода?

— Нюанс состоит в том, что разрыв между большинством и меньшинством в парламенте слишком тонкий. Каждый голос очень важен. Если бы республиканцы имели меньше 20 голосов, та же Марджори Тейлор Грин (пророссийская трампистка, член Республиканской партии. — Ред.) не имела бы значения. Но из-за того, что разрыв составляет один-три голоса, это важно.

— Почему в феврале не удалось, а в апреле обе палаты поддержали закон?

— Думаю, что республиканцы-евроатлантисты (которых называют последователями Рональда Рейгана) наконец-то организовались в борьбе с позицией сторонников MAGA (Make America Great Again — лозунг кампании Дональда Трампа. — Ред.) и America First.

К примеру, сенатор Линдси Грэм две-три недели назад был в Украине. В феврале он голосовал против законопроекта, а в апреле вышел с речью о необходимости помогать Украине. Он по пунктам показал, что сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс не прав.

"Ты искажаешь правду", — сказал он. Эта речь оказала влияние на голосование.

Сильную позицию продемонстрировал и Ньют Гингрич, который был спикером во времена президентства Клинтона в 1990-х годах. Его очень уважают в рядах республиканцев. Последние недели он говорил, что "победа Украины – в наших интересах". Это также оказало большое влияние на Республиканскую партию.

Так что евроатлантисты смогли победить влияние республиканских изоляционистов в Конгрессе США. Потому ситуация так изменилась. Это очень мощный сигнал.

Микола Грицковян (второй справа) побывал в Широкино в 2021 году

Республиканская партия идет не в ту сторону

— Вы согласны с тезисом о том, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе?

— Именно так, 79 голосов "за" и 18 "против". Это сильные двухпартийные голосования. Даже голосование в Палате представителей набрало более 300 голосов, что соответствует термину supermajority — большинство голосов за помощь Украине.

— Но 20 апреля 112 республиканцев проголосовали против помощи Украине. Это большая часть партии. Почему это происходит?

— 112 — это действительно много. Дело в том, что в Республиканской партии серьезный кризис. И на эту ситуацию влияет сразу несколько обстоятельств.

Во-первых, в США идет сезон праймериз: конгрессмены должны возвращаться в свои избирательные округа для баллотирования. У конгрессмена от каждого округа есть соперник, который обвиняет его в проукраинской позиции. Мол, они не заботятся об Америке.

К примеру, сенаторы Тед Круз и Марк Рубио являются большими сторонниками Украины. Сейчас они идут на выборы и потому изменили свою позицию, чтобы получить голоса "трампистов". Когда их выберут, я предполагаю, что они вернутся на проукраинскую позицию в Сенате.

Яркий пример – Виктория Спартц, которая всегда голосовала за Украину. Две недели назад она заявила, что будет баллотироваться в Конгресс. А ее оппонент в праймериз заявил, что Спартц больше заботится об Украине, чем об Америке. Теперь она должна показать, что больше заботится об Америке. И в этот раз она голосовала против. Также свои позиции изменило много конгрессменов.

— Кстати, Спартц подала правку о сокращении финансовой помощи Украине. В целом же республиканцы внесли в 135 поправок. Это могло помешать голосованию?

— Вообще все поправки подали 30—40 конгрессменов, которые были на 100% против Украины. Их целью было затормозить процесс принятия закона. Очевидно, что все правки в результате были отвергнуты большинством.

— Интересно, что другая трампистка — Марджори Тейлор Грин — подала поправки о запрете финансирования батальона "Азов" и войск НАТО в Украине. Есть и другие представители Конгресса, публично транслирующие пророссийские нарративы. Как вы думаете, они получают за это деньги?

— У меня нет доказательств, но должен сказать, что это выглядит так, что она, наверное, зарабатывает на этом. В свою очередь демократы внесли правку о ее назначении спецпредставителем Путина. В США ее прозвали "Московская Марджори". Одна из республиканских газет даже опубликовала карикатуру на нее, где конгрессвумен изображена в советской шапке-ушанке. Это переходит в комичную историю. И сейчас о Марджори уже полно мемов.

Трампистку Марджори Тейлор Грин в США прозвали "Московская Марджори"

Я бы предположил, что такие истории есть. Мы ведь видим резкое изменение позиции многих политиков. Некоторые конгрессмены в феврале и марте 2022 года осуждали вторжение России в Украину. А в апреле 2024 года говорили, что Украина — наиболее коррумпированное государство в Европе. Мол, не стоит давать деньги.

Даже глава Комитета по разведке в Палате представителей заявил, что слышит откровенно российскую пропаганду от своих же коллег.

Это показывает, что Республиканская партия идет не в ту сторону. Это чревато США потерей лидерства на мировой арене.

Задействованы большие деньги

— Республиканцев могут финансировать российские лоббисты, заинтересованные в голосовании против помощи Украине?

— Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский нанял лоббистскую фирму, выступающую в Вашингтоне за правам Российской церкви и Московского патриархата.

В Конгрессе США эти лоббисты рассказывают о преследовании христиан в Украине. При этом среди республиканцев распространено мнение, что Путин является защитником христианства, а Зеленский — безбожник.

Есть здесь и аналитический центр — Heritage Foundation, лоббисты которого изменили позицию конгрессменов по отношению к Украине. Считаю, что представители прессы должны провести здесь журналистское расследование. Есть основания подозревать, что тут задействованы большие деньги.

Например, есть известные миллиардеры, по фамилии Кох, имеющие большие активы в России. Они зарабатывают деньги на услугах в энергетическом секторе – добыче нефти и газа. Их фирма обслуживает всю российскую нефтегазовую добычу.

С началом вторжения РФ в Украину они вбросили деньги в американскую политику. Они лоббируют позицию о том, что Украине нужно договариваться с Россией и отдать территории ради мира.

"Многие республиканские избиратели стали жертвами российской пропаганды", - полагает Микола Грицковян

— Когда мы говорим о работе крыла трампистов против Украины — это вмешательство россиян в работу Конгресса США?

— Россияне работают с правым крылом уже десять лет. В последние месяцы ситуация выглядела довольно скверно. Многие республиканские избиратели уже стали жертвами российской пропаганды. Общаясь с конгрессменами, избиратели просят их не голосовать за Украину. Именно так это и происходит, хотя раньше эти же конгрессмены голосовали "за".

Да, в Соединенных Штатах реализуют удачную российскую информационную спецоперацию. Речь идет о работе российских ботов в соцсетях; распространена российская телесеть "RT". Поэтому евроатлантисты, украинская и балтийская диаспоры в США должны ей противодействовать. Во время последнего голосования мы увидели победу в этой борьбе.

— Как, по вашему мнению, ситуация будет развиваться дальше? Помощь Украине на целый год была принята с большой задержкой, но уже осенью в США должен начаться новый финансовый год. Следует ли Украине ждать еще одного пакета помощи в сентябре?

— Думаю, бюджет не будет принят в сентябре. Скорее всего, он будет отложен. Рассмотрят уже после выборов. Тогда и сенаторы, и конгрессмены смогут более добросовестно голосовать.

Также многое зависит от результатов выборов. Если выиграет Трамп — будет одна динамика, если президентом останется Байден — другая. Если Республиканская партия будет меньшинством в Палате представителей, то еще другая динамика. Но новый пакет помощи для Украины должен рассматриваться с сентября. Не исключаю, что его могут проголосовать даже в начале следующего года. Но пока мы не знаем, какова будет политическая ситуация после выборов в США.

— В январе 2024 года вы приезжали в Украину в составе группы старших советников Конгресса США и как представитель диаспоры понимаете контекст украинского медиапространства. Понимают ли в Конгрессе, что оказание помощи Украине очень тормозится?

— Я был на встречах с представителями украинской власти и военными. Они говорили: "Здесь гибнут тысячи людей каждую неделю, а вы проводите прения". Но американские политики не понимают цену этого времени.

Микола Грицковян неоднократно встречался с представителями украинской власти

Политика в США сильно разделена. Не только пакет помощи Украине долго принимался, но бюджет страны. Бюджет был принят в прошлом месяце, хотя он должен быть проголосован в сентябре. Это замедляет не только помощь для Украины, но и принятие других законов. Конгресс и американский электорат пребывают в большой ссоре.