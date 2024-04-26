Їли рибу, говорили про Україну: деталі таємної зустрічі генсека НАТО та глави МЗС Німеччини (фото)

Вечеря тривали близько трьох годин

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів неофіційну зустрів з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Секретна вечеря пройшла у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна.

Про це повідомляє Bild. Зазначається, що серед тем бесід була й подальша допомога Україні, а також безпека Європи.

За даними видання, Бербок і Столтенберга помітили, коли вони виходили з п'ятизіркового готелю в оточенні семи співробітників служби безпеки. Генсек НАТО та міністерка закордонних справ провели майже три години в ресторані готелю Telegraphenamt за жвавою бесідою.

Свідки їхньої вечері зауважили, що розмова була досить активна та насичена, а вечеряли Бербок та Столтенберг рибою.

Згодом німецьке видання довідалось, що саме генсек НАТО став ініціатором зустрічі та запросив главу МЗС Німеччини.

Зауважимо, що під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга останній наголосив, що всі країни НАТО мають робити обов'язковий внесок на допомогу Україні. І він має розподілятися між усіма країнами по-чесному. Тоді Столтенберг хотів за участі усіх країн Альянсу створити 5-річний фонд на 100 мільярдів євро для допомоги Україні. Тобто кожен рік має вноситися до нього по 20 млрд євро.

Раніше "Телеграф" писав, що Іспанія передасть Україні ракети до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Рішення ухвалено під тиском з боку НАТО та ЄС.