Ели рыбу, говорили про Украину: детали тайной встречи генсека НАТО и главы МИД Германии (фото)

Ужин длился около трех часов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел неофициальную встречу с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Секретный ужин прошел в ресторане одной из пятизвездочных гостиниц Берлина.

Об этом сообщает Bild. Среди тем бесед была и дальнейшая помощь Украине, а также безопасность Европы.

По данным издания, Бербок и Столтенберг заметили, когда они выходили из пятизвездочного отеля в окружении семи сотрудников службы безопасности. Генсек НАТО и министерство иностранных дел провели почти три часа в ресторане отеля Telegraphenamt за оживленной беседой.

Свидетели их ужина отметили, что разговор был достаточно активным и насыщенным, а ужинали Бербок и Столтенберг рыбой.

Впоследствии немецкое издание узнало, что именно генсек НАТО стал инициатором встречи и пригласил главу МИД Германии.

Отметим, что во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга последний подчеркнул, что все страны НАТО должны вносить обязательный вклад в помощь Украине. И он должен распределяться между всеми странами по-честному. Тогда Столтенберг хотел при участии всех стран НАТО создать 5-летний фонд на 100 миллиардов евро для помощи Украине. То есть каждый год должно вноситься в него по 20 млрд евро.

Ранее "Телеграф" писал, что Испания передаст Украине ракеты американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. Решение было принято под давлением НАТО и ЕС.