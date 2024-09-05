Мінкультом керуватиме однокурсник Єрмака. Що про нього відомо (досьє)

Для широкого загалу він відомий тим, що навчався в одному інституті із керівником Офісу президента

Новим міністром культури може стати Микола Точицький замість в.о. Ростислава Карандєєва. Адже Верховна Рада має завершити кадрові ротації у Кабміні та призначити нових високопосадовців.

Точицький зробив блискучу дипломатичну кар’єру та потім працював у Офісі президента. Проте більше відомий для широкого загалу як "однокурсник Єрмака". "Телеграф" розповідає детальніше, що про нього відомо:

Однокурсник Єрмака

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року на Вінничині. Після закінчення школи у 1985–1987 роках проходив службу в армії.

У 1993 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "філолог, перекладач французької та англійської мов".

У 1995-му закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка як юрист-міжнародник. Цього ж року з ІМВ випустився Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак (ступінь магістра з міжнародного приватного права).

У 1999 році завершив навчання у Женевському центрі політики безпеки.

Посол України в Бельгії та Люксембурзі

Микола Точицький був консулом у Сан-Франциско

Точицький володіє французькою та англійською мовами, вже кілька місяців є заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Ось його професійний шлях:

1993-1995 – аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.

1995-1998 – третій, другий секретар Посольства України в Королівстві Бельгія;

1998-1999 – перший секретар Управління контролю на озброєнням та НТС МЗС України;

1999-2001 – перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

2001-2003 – радник Постійного Представництва України при Раді Європи;

2003-2004 – перший заступник директора, директор Кабінету Міністра закордонних справ України;

2004-2005 – начальник Управління консульської служби МЗС України;

2005-2008 – Генеральний консул України в Сан-Франциско;

2008-2010 – Перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України;

2010-2016 – Постійний Представник України при Раді Європи;

2016-2021 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія , Представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

, Представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом; 2017-2021 – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

за сумісництвом; 29 вересня 2021 — 2024 – заступник міністра закордонних справ України;

15 квітня 2024 — заступник керівника Офісу президента.

Важливим епізодом, який може бути релевантним зараз, є культурна дипломатія. Так, під час перебуванні на посаді посла у Бельгії Точицький разом з дружиною робив акцент на культурній дипломатії та пропагуванні української культури. Посольство долучилось до організації кількох десятків заходів культурного формату: дні українського кіно, виставки Івана Марчука, Романа Мініна, Сергія Святченка, Зої Скоропаденко, Світлани Лебіги, встановлення скульптури Анні Ярославні у бельгійському місті Арлон.

Українські культурні заходи у Бельгії за участі Точицького

Родина

Подружжя Точицьких

Одружений з Тамарою Точицькою. Подружжя має двох синів.Тамара Точицька активна у соцмережах і також має колонку в LB. З її сторінки видно, що у 2019 вона організовувала майстер-клас із писанкарства для іноземних дипломатів та бельгійців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитра Кулебу таки відправили у відставку з посади міністра закордонних справ України.