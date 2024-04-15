Зеленський зробив ще одне призначення, у Єрмака новий заступник: що про нього відомо

На сайті глави держави з’явився відповідний указ

Президент України Олександр Зеленський зробив призначення на посаду заступника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Наразі це місце посідає колишній заступник глави МЗС Микола Точицький.

Відповідний указ було опубліковано 15 квітня на сайті глави держави. Колишній заступник глави ОП призначений на іншу посаду.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", — йдеться в указі.

Зазначимо, що раніше заступником Єрмака був Андрій Сибіга. Наразі він працює першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

ЗМІ, посилаючись на джерело у владі, писали, що на місце в Офісі президента мають призначити Миколу Точицького.

Що відомо про Миколу Точицького

Народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області.

Вищу освіту здобував у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов).

Також закінчив Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр безпекової політики.

Одружений, є двоє синів.

Кар’єра

У період з 1993 по 1995 рік Микола Точицький обіймав посаду третього секретаря Управління контролю за озброєнням та роззброєнням МЗС України;

Наступні три роки працював на посадах третього та другого секретаря посольства України у Королівстві Бельгія;

Потім рік був першим секретарем Управління контролю на озброєннях та НТС МЗС України;

З 1999 до 2001 року працював першим секретарем, радником Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

Після цього два роки, до 2003 року, був радником Постійного Представництва України при Раді Європи;

Наступний рік обіймав посаду першого заступника директора, директора Кабміну закордонних справ України.

У період з 2004 по 2005 р. Точицький був начальником Управління консульської служби МЗС України;

З 2005 по 2008 рік – генеральний консул України у Сан-Франциско;

З 2008 до 2010 року – перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;

З 2010 по 2016 р. Точицький був постійним представником України при Раді Європи.

З 2016 по 2021 рік був послом України в Бельгії.

У період з 2017 до 2021 року був послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

У вересні 2021 року його призначили на посаду міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній міністр оборони України Олексій Рєзніков отримав нову посаду після своєї відставки.