В одній з областей України можуть заборонити користуватися Telegram

Депутати однієї з областей хочуть заборонити користуватися популярним месенджером

Депутати Полтавської обласної ради розпочали підготовку до голосування за заборону користуватися популярним месенджером Telegram. Там це пояснюють необхідністю захисту інформації під час війни з Росією.

Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань регламенту Полтавської обласної ради. За словами одного з депутатів, йому довелося реєструватись через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр. Народні обранці заявляють, що сервери Telegram перебувають у Санкт-Петербурзі, а тому є ризик передачі інформації в Росію.

Це питання має розглянути обласна рада Полтавської області під час сесійного засідання.

Нагадаємо, заборона на використання Telegram в Україні торкнеться чиновників, депутатів та військових. Також використання цього месенджера обмежили і на об’єктах критичної інфраструктури. У спецслужбах України попередили, що росіяни використовують Telegram для поширення шкідливого програмного забезпечення, коригування ракетних ударів та визначення геолокації користувачів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новий міністр культури розповів про можливість блокування в Україні месенджера Telegram. За його словами, робота буде "комплексною".