В Україні обмежать використання Telegram, але не для всіх: кого стосується

Обмеження запровадили згідно з рекомендаціями РНБО

В Україні запровадили обмеження на використання месенджера Telegram. Вони торкнуться депутатів Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, посилаючись на відповідне розпорядження, яке він опублікував у Facebook. Згідно з ним, апарат ВР за рекомендацією РНБО обмежив роботу Telegram у локальній мережі Ради наступними заходами безпеки:

Обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;

"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики ", — Коментує Юрчишин.

Нардеп також окремо наголосив, що це стосується працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Буданов заявив, що заблокувати Telegram в Україні, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.