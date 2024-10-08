В Раде начали ограничивать работу Telegram. Как это выглядит (фото)

Народным депутатам ограничили доступ к мессенджеру

В Украине вступили в силу ограничения, связанные с использованием мессенджера Telegram. В первую очередь это касается депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин. На своей странице в уже "запрещенной" социальной сети он выложил соответствующую фотографию.

"Доступ заблокирован в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины", — такая надпись появляется на компьютерах в Раде при попытке зайти в Telegram.

"Ограничения в действии. Вот так сейчас выглядит попытка пользоваться Telegram на служебных устройствах", — написал Юрчишин.

Напомним, 7 октября в Украине ввели ограничения на использование мессенджера Telegram. Народный депутат Ярослав Юрчишин опубликовал соответствующее распоряжение в социальной сети. Согласно документу, вводится двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов, также вводятся запрет на передачу данных, используемых в работе и коммуникация по служебным вопросам в данном мессенджере.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутаты Полтавского областного совета начали подготовку к голосованию за запрет пользоваться популярным мессенджером Telegram. Там заявили, что сервера Telegram находятся в России.