Втік до Росії і став сенатором. Екснардеп України отримав підвищення

Колишній нардеп став членом одного з комітетів Ради Федерації

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який ховається в Росії від звинувачень у державній зраді на батьківщині, не лише став сенатором Ради Федерації РФ, а й увійшов до складу одного з комітетів Радфеду.

Про це повідомили у русі "Чесно". Деркач після того, як залишив територію України та перебрався до Росії, був обраний сенатором від Астраханської області. Тепер він став членом комітету оборони та безпеки Ради Федерації РФ.

Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних Зборів Російської Федерації.

Андрій Деркач був народним депутатом України з ІІІ по ІХ скликання. Вперше його було обрано до Верховної Ради 1998 року. В Україні його було визнано "агентом" Росії і внесено до списку санкцій США. За даними українських спецслужб, працював на користь Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ і керував агентурною мережею.

У 2020 році став широко відомий через так звані "плівки Деркача". Тоді було опубліковано записи, на яких були нібито голоси тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, на той момент віце-президента США. Далі Деркач опублікував запис нібито розмови Порошенка із Володимиром Путіним.

В оточенні тодішнього президента України записи назвали фейком, а Деркача звинуватили у допомозі Росії за втручання у внутрішні справи США. Проти Деркача відкрили кримінальну справу за двома статтями: частина 1 статті 111 (державна зрада) та частина 2 статті 364 (зловживання владою). 2022 року його оголосили в розшук.

Його батьком був Леонід Деркач, колишній народний депутат України, голова СБУ та Митної служби України, помер у 2022 році.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, чинний народний депутат України отримав підозру у державній зраді. У ЗМІ пишуть, що йдеться про Євгенія Шевченка.