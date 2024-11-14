Сбежал в Россию и стал сенатором. Экс-нардеп Украины получил повышение

Беглый бывший нардеп стал членом одного из комитетов Совета Федерации

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который скрывается в России от обвинений в государственной измене на родине, не только стал сенатором Совета Федерации РФ, но также вошел в состав одного из комитетов Совфеда.

Об этом сообщили в движении "Чесно". Деркач после того, как покинул территорию Украины и перебрался в Россию, был избран сенатором от Астраханской области. Теперь же он стал членом комитета обороны и безопасности Совета Федерации РФ.

Данные о новой должности Деркача опубликованы на сайте верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

Андрей Деркач был народным депутатом Украины с III по IX созыв. Впервые он был избран в Верховную Раду в 1998 году. В Украине был признан "агентом" России и внесен в санкционный список США. По данным украинских спецслужб, работал в интересах Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ и руководил агентурной сетью.

В 2020 году стал широко известен из-за так называемых "пленок Деркача". Тогда были опубликованы записи, на которых были якобы голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, на тот момент вице-президента США. Далее Деркач опубликовал запись якобы разговора Порошенко с Владимиром Путиным.

В окружении тогдашнего президента Украины записи назвали фейком, а Деркача обвинили в помощи России при вмешательстве во внутренние дела США. Против Деркача открыли уголовное дело по двум статьям: часть 1 статьи 111 (государственная измена) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью). В 2022 году его объявили в розыск.

Его отцом был Леонид Деркач, бывший народный депутат Украины, глава СБУ и Таможенной службы Украины, умер в 2022 году.

Как сообщал "Телеграф" ранее, действующий народный депутат Украины получил подозрение в государственной измене. В СМИ пишут, что речь идет об Евгении Шевченко.