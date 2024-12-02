У Байдена незадоволені відмовою України знизити мобілізаційний вік - WP

Українська армія залишатиметься переможеною без більшої кількості солдат

У Білому домі незадоволені темпами мобілізації в Україні, там вважають, що навіть достатня кількість зброї не допоможе України без потрібної кількості бійців.

Про це пише The Washington Post, спираючись на слова співрозмовників в адміністрації президента США Джо Байдена. Зазначається, що у Вашингтоні продовжують наполягати на знижені мобілізаційного віку в Україні.

"Українська армія залишатиметься переможеною без більшої кількості солдат і навіть, якщо США прискорять поставки зброї. Зростає розчарування лідерами України, які чинили опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років", — йдеться у матеріалі видання.

Представники адміністрації Байдена наголошують, що прагнення президента США надати якмога більше допомоги без потрібної кількості армії не матиме потрібного результату. Проте обіцяна зброя все ж може дати Києву можливість стабілізувати ситуацію та "передохнути". Проте українські лідери мають використати це і розширити армію до 160 000 новобранців.

"Ми безумовно збираємося продовжувати надсилати Україні зброю та техніку. Ми знаємо, що це життєво важливо. Але наразі також потрібна і робоча сила, – каже речник Білого дому Джон Кірбі. — Насправді ми вважаємо, що робоча сила є найбільш життєво необхідною для них. Тож ми також готові нарощувати наш навчальний потенціал, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав".

Водночас деякі чиновники у Білому домі вважають, що міць України зменшилася через уповільнення військової допомоги США до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування на суму 61 ​​мільярд доларів. Проте наразі ситуація може змінитись.

"Можливо, розрив у боєприпасах між Україною та Росією не повністю ліквідований, але він став набагато кращим. Але з боку людської сили це лише питання математики та фізики", — сказав цей чиновник.

Співрозмовник підкреслив, що не звинувачує Україну ні в чому, адже мобілізація — складне питання. Проте США не раз просили Київ змінити мобілізаційний вік, аби війна пішла за переможним планом.

"Попри проблеми із запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи всі наслідки війни", – додав чиновник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, в української армії зараз немає сил для звільнення окупованих територій Росією.