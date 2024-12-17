Отакої: в Росії насмілилися заявити, що їх не влаштовує закінчення війни в Україні

Небензя публічно фактично розписався в тому, що Кремль не влаштовують плани Трампа

Російський режим не зацікавлений в будь-якому сценарії припинення війни в Україні, в тому числі у замороженні бойових дій. Росія хоче завершити війну виключно на своїх умовах, про які вона вже говорила раніше.

Про це заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу 16 грудня, повідомили російські пропагандисти. Таким чином, Небензя публічно фактично розписався в тому, що Кремль не влаштовують плани новообраного президента США Дональда Трампа.

"Росію не влаштують жодні сценарії із заморожуванням конфлікту в Україні. Нам таке не підходить", – заявив він.

Щобільше, Небензя настільки осмілів, що приплів до своєї заяви історію з так званим "різдвяним припиненням вогню", яке нібито пропонувала Угорщина. Він не пояснив, яким чином Угорщина може щось пропонувати, не будучи учасником ані війни, ані "мирного процесу", проте заявив, що небажання Києва реагувати на угорську "пропозицію" буцімто демонструє "небажання Києва рухатися до миру".

"Небажання Києва рухатися до миру виявилося у відмові від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню", – заявив він.

Як відомо, уряд Угорщини неодноразово звинувачували у підіграванні російським наративам. Подібні звинувачення звучали як від угорських опозиційних діячів, так і від інших країн. Наприклад, через це Будапешт посварився з Варшавою, хоча до російського вторгнення в Україну вони вважалися найближчими друзями.

При цьому прем’єр країни Віктор Орбан неодноразово виділявся "миротворчими" заявами та навіть їздив говорити про це з Володимиром Путіним. Втім, жодних конкретних планів чи кроків він ніколи не озвучував, що свідчить про те, що заяви робилися на підставі популізму.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни. За його словами, президент України "готовий до перемовин" з Росією. Також раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна відреагували на пропозицію Трампа про мир в Україні.

Зазначимо, не так давно Зеленський розповів про, що розмовляв з майбутнім президентом США Трампом під час їх останньої особистої зустрічі. Йшлося в основному про завершення війни в Україні.