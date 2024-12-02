Шольц разом з Зеленським віддали шану полеглим воїнам на Майдані: ексклюзивні фото та відео

"На вашому боці" — підписав Шольц фото на тлі меморіалу у соцмережі Х

Під час свого першого за два з половиною роки візиту до Києва 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з президентом України Володимиром Зеленським віддав шану загиблим українським воїнам у народного меморіалу на Майдані Незалежності.

Там побував фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив фото та відео. Шольц встановив там лампаду пам'яти. Зеленський — маленький прапор України.

Канцлер Німеччини у соцмережі Х буквально кількома словами прокоментував відвідування меморіалу полеглих за нашу Незалежність українців. "На вашому боці" — підписав Шольц фото на тлі меморіалу.

Нагадаємо, Олаф Шольц проанонсував постачання зброї Києву на 650 мільйонів євро. Це може статися вже до кінця цього року.

"Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо. Щоб це ще раз прояснити, сьогодні ввечері я їхав до Києва: потягом через країну, яка понад 1000 днів захищалася від загарбницької війни Росії", — також написав Шольц у соцмережі Х.

Як розповідав "Телеграф", під час візиту до Києва Шольц привернув увагу своєю масивною валізою, яку ніс сам та буквально не випускав з рук. У мережі гадають, що там може бути, адже дійсно, дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж. Також здивувало те, що валіза виглядала дуже легкою.