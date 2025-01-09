Поразка України обійдеться США в рази дорожче, ніж надання військової допомоги

Аналітики дійшли висновку, що підтримка України відповідає інтересам Америки з фінансової точки зору

У разі перемоги Росії у війні проти України Америці доведеться збільшити витрати більш ніж на 800 мільярдів доларів. Це знадобиться для стримування потенційних агресивних дій з боку Москви в Європі.

Таким чином, поразка України у війні коштуватиме США в рази дорожче, ніж надання військової допомоги нашій країні. Про це пише видання Bloomberg.

"Перемога Росії у війні не дасть змоги заощадити на американській зброї, яку постачають до України, а вимагатиме збільшення витрат Пентагону більш ніж на 800 мільярдів доларів до 2029 року", — ідеться в повідомленні.

На думку аналітиків, остаточна перемога Москви над Києвом змінить вигляд Європи та змусить Росію постійно погрожувати членам НАТО. Тож США будуть змушені збільшити видатки на 808 мільярдів доларів, щоб стримати, а за потреби й перемогти неядерний російський напад за межами України.

Такі додаткові витрати значно збільшать військовий бюджет Пентагону, піднявши його з планованих 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів. Це приблизно на 165 мільярдів доларів на рік більше, ніж заплановано наразі.

Виходячи з цих розрахунків, аналітики дійшли висновку, що "підтримка України відповідає інтересам Америки з фінансової точки зору".

Видання також зазначає, що обраний президент Дональд Трамп може або збільшити допомогу Україні, або повністю припинити її, щоб змусити Київ і Москву піти на переговори.

За даними Bloomberg, Трамп "успадкує" від Джо Байдена понад 3 мільярди доларів, які можна конвертувати у військову допомогу Україні, якщо його адміністрація все-таки вирішить ними скористатися. Однак він не дав зрозуміти, що має намір просити Конгрес схвалити подальшу допомогу для нашої країни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати нашій країні допомогу у вигляді додаткових систем ППО. Вони необхідні для посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

Сибіга також зазначив, що Україні необхідно зупинити Росію і не допустити просування її військ на нашу територію. Кремль намагається окупувати якомога більше територій, щоб посилити свої позиції на переговорному майданчику. У цьому полягає логіка росіян, наголосив міністр закордонних справ України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні.