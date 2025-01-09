Навіщо Трампу Гренландія: названі головні цілі

Трамп навряд чи застосовуватиме військову силу для отримання контролю над Гренландією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп серйозно налаштований спробувати придбати Гренландію. Цілями цього є розширення сфери впливу Америки у Західній півкулі та "закріплення своєї спадщини".

Про це пише Reuters, посилаючись на слова трьох своїх джерел. Як зазначив один із них, Трамп навряд чи застосовуватиме військову силу для отримання контролю над Гренландією.

Водночас джерела кажуть, що американський лідер збирається використовувати інші кошти — наприклад, чинити дипломатичний чи економічний тиск на Данію.

Один із соратників Дональда Трампа стверджує, що бачив список пріоритетів зовнішньої політики, складений високопосадовцями Трампа після його перемоги на президентських виборах 5 листопада. Одним із пунктів була "купівля Гренландії".

У матеріалі зазначається, що хоча Трамп протягом свого першого терміну коротко згадав про можливість придбання Гренландії, його недавні коментарі підкреслюють, що його бажання — це амбіція, що глибоко укорінилася, а не швидкоплинна забаганка.

Передісторія

Дональд Трамп назвав "абсолютною необхідністю" для США отримати у власність Гренландію.

"З метою національної безпеки та свободи у всьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння Гренландією та контроль над нею є абсолютною необхідністю", — заявив він на своїй сторінці в Truth Social.

Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, не виключив застосування військових чи економічних заходів щодо отримання контролю над островом. Раніше він уже пропонував Данії продати Гренландію, проте данський уряд відмовився від такої пропозиції.

Після заяви американського лідера про бажання купити Гренландію Данія має намір посилити безпеку свого острова.

Навіщо Трампу острів в Арктиці, який на продаж ніхто й не збирався виставляти, — далі в матеріалі "Телеграфа": "Навіщо Трампу Гренландія і чи зможе він її купити? Цього ви точно не знали про вкритий льодом остров" .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США назвали справжні причини інтересу Трампа до Гренландії. Радник національної безпеки США Майк Уолтс заявив про стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки Штатів.