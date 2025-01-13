"Украина может помочь": Зеленский заявил о готовности предоставить Приднестровью уголь

Россия из-за ситуации в "ПМР" пытается повлиять на общественные настроения в Молдове перед выборами

Украина готова помочь преодолеть кризис так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" – непризнанному образованию, контролируемому россиянами. Однако нет реакции на протянутую руку помощи от тех, кто реально решает такие вопросы в "ПМР".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 12 января. Он напомнил, что именно сознательные действия российского режима привели к тому, что у "ПМР" нет газа, отопления, а скоро не будет и электричества.

"Украина может помочь углям. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С. нашей стороны готовность есть", – отметил он.

Президент добавил, что Россия таким образом через ситуацию в "ПМР" пытается повлиять на общественные настроения в Молдове перед выборами. Поэтому Украина, чтобы разрушить планы Москвы, предлагает помощь.

1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в страны Европы. В результате "голубое топливо" из России перестало поступать в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику". Затем в Приднестровье отключили отопление и горячую воду для населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности, кроме больничных стационаров.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Молдова предложила Приднестровью помощь в решении проблемы газа. Но власть т.н. "ПМР" отказалась от помощи из Кишинева, заявив, что ожидают возобновления поставок газа от российского "Газпрома" по контракту, срок действия которого истекает в 2026 году. Там добавили, что не хотят закупать газ из Молдовы и стран ЕС, поскольку это будет по "высшим и нестабильным" ценам.