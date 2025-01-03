Чому Придністров’я відмовилося від закупівлі європейського газу

У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" чекають поновлення поставок від російського "Газрому"

Так звана "влада" Придністров’я, де вже ввели віялові відключення електроенергії, не побажала замінити російський газ європейським.

Вона відмовилася від допомоги Молдови у розв'язанні проблеми. Про це повідомляє молдавське видання IPN.

"Тираспільтрансгаз" відмовився від допомоги, запропонованої "Молдовагазом" та "Енергокомом". Інформацію IPN підтвердив тимчасово виконуючий обов’язки голови "Молдовагазу" Вадим Чебан", — йдеться в публікації.

Зазначається, що у відповіді, датованій 2 січня і переглянутій IPN, так звані "влада" Придністров’я відхилила цю пропозицію, пояснюючи свою відмову тим, що вона передбачає закупівлю газу за "вищими та нестабільними" цінами.

У Тирасполі також заявили, що очікують відновлення постачання газу від російського "Газпрому" за контрактом, термін дії якого спливає у 2026 році.

Що сталося раніше

1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію. В результаті "блакитне паливо" з Росії перестало надходити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Цього ж дня у Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду для населення, бюджетних установ та організацій усіх форм власності, окрім лікарняних стаціонарів.

2 січня компанії "Молдовагаз" та "Енергоком" заявили, що готові допомогти "Тіраспільтрансгазу" в організації закупівлі газу на будь-якому європейському майданчику, виходячи з ринкових умов, щоб забезпечити мешканців лівобережжя Дністра електроенергією у кризовій ситуації.

3 січня влада так званої "Придністровської Молдавської Республіки" запровадила віялові відключення світла в регіоні. Віялові відключення електрики торкнулися головних міст Придністров’я та Тирасполя — столиці "ПМР". Також світла не буде у низці сіл.