Зеленський назвав чисельність української армії, але в Росії є перевага

Майбутній миротворчий контингент союзників в Україні має бути не просто декларативним

Українська армія зараз нараховує 880 тисяч, російська — понад 600 тисяч військових полі бою в нашій країні. Проте ЗС РФ тиснуть на окремих напрямках, тоді як ми захищаємо всю країну.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Головою Ради міністрів Польщі Дональдом Туском. За його словами, російські війська зосереджені в деяких напрямках. І в цьому в них є кількісна перевага.

"Коли закінчиться війна, безумовно ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми ще раз підтримуємо цю ідею і ініціативу, але ми повинні розуміти, скільки це. І друге, ми повинні розуміти, яка буде армія України, яка сьогодні реально захищає не тільки Україну. Бо це дуже велика армія. І тому ігри з меседжами про скорочення і то, що ми сьогодні не граємося в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозна, а на сьогодні – єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію – це також частина цих домовленостей", – додав Зеленський.

Він наголосив, що майбутній миротворчий контингент союзників в Україні має бути не просто декларативним, а дієвим і ефективним.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський приїхав до Варшави з робочим візитом.