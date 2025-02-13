Оце так несподіванка: європейські країни суворо заговорили з Трампом та висунули йому вимоги

Європейські країни прямо вимагають надати Україні дієві та сильні гарантії безпеки

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили спільну заяву щодо участі Європи та України у переговорах про припинення війни з Росією. Європейські країни вимагають надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.

Спільну заяву керівників європейських міністерств закордонних справ опублікувало українське МЗС. Зазначається, що європейські країни висловили готовність зміцнювати підтримку України.

"Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії… допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир, мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", – сказано у заяві.

Окрім того, європейські країни прямо вимагають надати Україні дієві та сильні гарантії безпеки. Робиться акцент на тому, що це важлива умова сильної євроатлантичної безпеки.

"Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", – відзначається в спільній заяві.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру.