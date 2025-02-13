Вот так неожиданность: европейские страны сурово заговорили с Трампом и выдвинули ему требования

Европейские страны напрямую требуют предоставить Украине действенные и сильные гарантии безопасности

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали совместное заявление по поводу участия Европы и Украины в переговорах о прекращении войны с Россией. Европейские страны требуют предоставить Украине гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.

Совместное заявление руководителей европейских министерств иностранных дел опубликовал украинский МИД. Отмечается, что европейские страны выразили готовность к укреплению поддержки Украины.

"Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России… пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир, мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников. Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", – говорится в заявлении.

Кроме того, европейские страны напрямую требуют предоставить Украине действенные и сильные гарантии безопасности. Делается акцент на том, что это важное условие сильной евроатлантической безопасности.

"Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы работаем совместно для усиления наших коллективных оборонных способностей", — отмечается в совместном заявлении.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира.