Привіт Келлогу від Путіна. У Києві оголошували тривогу через ракетну загрозу

Тривога тривала недовго

О 13:10 у середу, 19 лютого у Києві та області, та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу, була загроза застосування Росією балістичних ракет. Примітно, що зараз в Києві перебуває спецпредставник США Кіт Келлог, напевно таким чином президент РФ Володимир Путін вирішив його "привітати". Тривога була нетривалою, вже о 13:19 дали відбій.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — повідомили у КМВА о 13:10.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував загрозу для Києва на тлі дипломатичних зусиль, які докладають США для того, щоб Путін припинив війну. Глава ОП констатував, що Путін не демонструє доброї волі.

"Загроза балістики. Путін нагадує, що плювати він на всіх хотів. Такі люди розуміють тільки мову сили, якою і потрібно з ними говорити", — написав Єрмак.

Нагадаємо, за словами Келлога він прибув в Київ, щоб "слухати", потім він передасть почуте главі США Дональду Трампу, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Залишається лише сподіватися, що відчувши на собі ракетну загрозу у Києві, Келлог краще зрозуміє українців.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що на зустрічі в Саудівській Аравії, Росія не запропонувала США нічого, щоб закінчити війну в Україні. Натомість команда Трампа, за його даними нібито запропонувала росіянам чимало поступок.