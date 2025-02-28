"Або відставка або..." Сенатор Грем різко прокоментував суперечку Зеленського та Трампа

Сенатор вважає, що те, що сталося в Овальному кабінеті, було неповажним

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, раніше відомий своєю підтримкою України, після зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським прокоментував цю подію і дав останньому пораду.

Відповідний відеоролик опубліковано на Youtube-каналі The National Desk. Сенатор засумнівався, чи зможе Вашингтон укласти угоду з нинішнім президентом України.

"Те, що я бачив в Овальному кабінеті, було неповажно, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи з Зеленським", — сказав він.

За його словами, те, як президент України протистояв Дональду Трампу, "було просто позамежним", і тепер Грем не впевнений, чи зможе Зеленський укласти угоду зі Сполученими Штатами після того, що сталося.

"Зеленський унеможливив "продати" американському народу, що він є гарною інвестицією", — заявив сенатор.

Він також стверджує, що українському лідеру треба змінитись або піти у відставку і відправити до США когось, з ким Білий дім міг би вести справи.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа, під час якої між ними відбулася сварка. Журналісти транслювали їхню суперечку на весь світ.