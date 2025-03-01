"Поважаю американський народ": Зеленський сказав, чи буде вибачатися перед Трампом за скандал в Білому домі

Зеленський вважає, що стосунки з Трампом "ще можна врятувати"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не повинен вибачатися перед президентом США за суперечку, яка сталася в Білому домі. Він зазначив, що не вважає себе винним у чомусь.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Відповідаючи на запитання ведучого Брейта Байєра, Зеленський сказав, що завжди ставився до США з повагою.

"Я поважаю президента і поважаю американський народ. Я думаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними, і я не впевнений, що ми зробили щось погане", – зазначив він.

Зеленський додав, що у війні проти російського режиму американський та український народ мають бути на одному боці. Він висловив сподівання на те, що Трамп це зрозуміє. Також Зеленський вважає, що стосунки з Трампом "ще можна врятувати". Мова йде не про відносини двох людей, а про партнерство двох держав та двох народів.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Про під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.