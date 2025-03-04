"Не впервые": модельер Зеленского прокомментировала историю с его нарядом в Белом доме

Встречая Зеленского, Трамп назвал его одежду "нарядной", однако потом что-то пошло не так

Эльвира Гасанова, которая участвовала в создании образа Владимира Зеленского для визита президента Украины в Вашингтон, прокомментировала критику по этому поводу.

Дизайнер удивилась, что вопрос о костюме украинского лидера стал одной из тем обсуждения во время встречи с главой Белого дома. Об этом она рассказала в комментарии OBOZ.UA.

"Видела видео, когда президент только выходил из машины и его встречал Трамп. И он сказал: "Ты сегодня выглядишь более нарядно. И я подумала, что прикольно, пожалуй, total black все-таки немного сработал в том, что пусть это неполноценный костюм, но он заметил, что сегодня Владимир Александрович выглядит наряднее. И это меня порадовало, потому что я подумала: "Отлично, значит, не будет с этим вопросов", – сказала Гасанова.

Между тем ситуация изменилась во время беседы в Овальном кабинете, когда дискуссия приобрела острый характер.

"Мы все были в шоке, и я думаю, что вопрос о костюме – это просто была зацепка во время любой ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил должным образом", – добавила она.

Напомним, что в Белом доме между Владимиром Зеленским и журналистом, который оказался бойфрендом конгрессвумен Марджори Грин, произошел спор по поводу внешнего вида украинского лидера. Представитель прессы нетактично поинтересовался, почему Зеленский явился на встречу с Трампом не в деловом костюме. В ответ президент Украины заявил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

"Мне понятен месседж Владимира Александровича, тем более это не впервые. Этот месседж, конечно, не только от него, т.е. не он его придумал, уже в истории были такие случаи. Я понимаю, что он таким образом показывает свою солидарность с народом, поэтому не понятно, почему именно это и ничего другого не было важно для страны, которая говорит, что она наш партнер. Но мы видим, как дальше все развивается, и очень тяжело поверить, что проблема именно в том, что Владимир Александрович пришел не в костюме", – сказала Гасанова.

Модельер рассказала, что ее бренд бесплатно посылает Зеленскому одежду: "Сейчас 99% одежды президента – и брюки, и поло, и свитшоты, и футболки – это наше. Поэтому мы иногда, когда видим по фотографиям, что уже поло немного не совсем свежее, или химчистка его испортила, отправляем просто еще партию".

Справка: Эльвира Гасанова – украинская дизайнер, бизнеследи, основала одноименный бренд женской одежды в 23 года. Сейчас ей 33, и она управляет уже двумя брендами – Gasanova и Damirli. Наряды ее брендов носят супермодель Джиджи Хадид, Мэй Маск и семейство Кардашьян. Первая леди Елена Зеленская выбирает одежду и украшения Gasanova для официальных визитов, а вышиванки Damirli обожает Александр Усик.

Ранее мы писали, что на "Оскаре" тонко потроллили перепалку Трампа и Зеленского. Ведущий церемонии Конан О'Брайен спросил у актера Адама Сэндлера, почему тот не в костюме, и услышал забавный ответ.