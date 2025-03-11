Тепер не причепитися: як одягнена українська делегація на переговорах у Джидді (фото, відео)

Чиновники, які беруть участь в переговорах у складі української делегації, привернули увагу своїми образами

У вівторок, 11 березня, у місті Джидда Саудівської Аравії відбуваються переговори між делегаціями від України та Сполучених штатів Америки. Головними темами обговорень стануть відновлення відносин між Києвом та Вашингтоном, а також обговорення угоди з корисними копалинами. Крім того, американські чиновники неодноразово наголошували на тому, що під час зустрічі хочуть запевнитися в "готовності Києва" до припинення вогню та навіть територіальних поступок.

Попри важливість переговорів, увагу ЗМІ та спільноти в мережі привернув зовнішній вигляд української делегації. До неї, нагадаємо, увійшли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Вперше за час повномасштабного вторгнення Андрій Єрмак з’явився на офіційному заході у костюмі під час зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Ця зустріч передувала візиту Володимира Зеленського до Білого дому, де під час пресконференції з журналістами між Дональдом Трампом, Джей ді Венсом та Зеленським розгорілася суперечка.

Тоді американський журналіст Браян Ґленн запитав українського лідера, чому він не одягнув костюм на зустріч та наголосив, що таким чином він проявляє неповагу до президента США та Овального кабінету.

Під час цього візиту Андрій Єрмак також обрав діловий, строгий костюм темного кольору, білу сорочку та синю краватку з простим лінійним візерунком світлішим кольором. На костюмі також присутній мініатюрний аксесуар — пін у вигляді українського прапора.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, як і завжди, також обрав діловий стиль – строгий костюм у темно-синьому кольорі, світло-блакитну сорочку та синю краватку.

На відміну від колег по переговорному процесу, міністр оборони України Рустам Умєров обрав менш офіційний стиль та з’явився в образі, що нагадує образ Володимира Зеленського. Умєров обрав вільний чорний костюм із сорочки та штанів.

У Саудівській Аравії перебуває і президент України Володимир Зеленський, але він не братиме участі у переговорах. Натомість він зустрінеться із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про місто Джидда, де відбудуться переговори між США та Україною.