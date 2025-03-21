Макрон анонсував новий саміт щодо миротворчих сил за участю України: коли він відбудеться

Макрон анонсував саміт, виступаючи перед пресою після засідання Європейської ради в Брюсселі 20 березня

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував наступний саміт "Коаліції охочих", який пройде в Парижі 27 березня. В саміті візьмуть участь не тільки представники країн-учасниць коаліції, а й президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив французький телеканал BFMTV з посиланням на заяву Макрона. Макрон анонсував саміт, виступаючи перед пресою після засідання Європейської ради в Брюсселі 20 березня.

Він зазначив, що саміт відбудеться не в Лондоні, де проходили перші засідання, а в Парижі. Окрім учасників коаліції, на саміт запросили президента України Зеленського. Інші подробиці Макрон поки що не розкрив.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для того, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус.

При цьому відомо, що західні союзники розпочали активні переговори щодо створення детальних військових планів для англо-французьких миротворчих сил, які мають забезпечити підготовку до можливого перемир’я в Україні. За одним із планів, британські та французькі військові сили будуть дислоковані в ключових містах, портах і на об’єктах критичної інфраструктури України. У Чорному морі планується розташування патрульних кораблів та мінних тральщиків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна зацікавлена у припиненні вогню та готова піти на пропозиції США. При цьому вона не визнає територіальних поступок і підтримує розміщення миротворців на своїй території.