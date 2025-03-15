Перемир’я, миротворці та бої у Курській області: Зеленський виступив з новими заявами (відео)

Глава держави відповів на актуальні питання

Україна зацікавлена у припиненні вогню та готова піти на пропозиції США. При цьому вона не визнає територіальних поступок і підтримує розміщення миротворців на своїй території.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу щодо завершення війни. Трансляція була оприлюднена у youtube-каналі "Суспільне".

За його словами, наступного тижня можливо буде проведено ще одну зустріч партнерів на підтримку України, а на засіданні 15 березня були присутні 30 світових лідерів і не лише з країн Європи.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі сказав союзникам, що іноземний контингент має бути розміщений на українській території, а думка Росії у цьому плані не має бути вирішальною. При цьому він зазначив, що не побачив у Росії бажання завершувати війну.

"Я не хочу бути бабкою, яка постійно повторює одне й те саме, але Путін не хоче. Нехай Америка тепер змусить його зробити перший крок", — сказав він.

Він наголосив, що зустріч у Джидді з американцями була успішною, і тепер росіянам треба показати, що вони теж налаштовані на конструктив. Зеленський вважає, що росіяни спробують затягнути запровадження режиму припинення вогню, тоді як Україна згодна на пропозицію Вашингтона. Однак він також висловив побоювання, що росіяни використають перемир’я для переозброєння.

Зеленський також додав, що Україна не піде на територіальні поступки і не сприймає можливості замороженого конфлікту.

Говорячи про ситуацію на фронті, він спростував заяви росіян про те, що велике угруповання ЗСУ потрапило до оточення в Курській області. Він запропонував Заходу скористатися даними американської та європейської розвідок, щоб самим у цьому переконатись.

Президент закликав європейських політиків подбати про безпеку власних країн та посилити військове провадження. Це стосується як високотехнологічної зброї, як засобів ППО, так і більш простих речей, на кшталт артилерійських снарядів.

"Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не повинно займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону та безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна може допомогти із цим.

"Всі розуміють, що треба посилюватися, брати українські технології та інвестувати гроші у наше виробництво, а після війни відкривати відповідні виробництва з нашими технологіями", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що також було обговорено зміцнення обороноздатності України та її економічного відновлення. І тому формується європейська переговорна група.

Як повідомлялося раніше, тема запровадження припинення вогню на 30 днів обговорювалася делегаціями США та України у Саудівській Аравії. Після цієї пропозиції були передані Кремлю, проте там дали дуже ухильну відповідь із цього приводу. Очікується, що більше подробиць там повідомлять у понеділок, 17 березня.

Водночас у російському МЗС повідомили, що виступають категорично проти запровадження будь-яких миротворців на територію України, а також вимагають, щоб ЗСУ скоротили чисельність.