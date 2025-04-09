У Росії висловилися проти миротворців в Україні та погрожують їм прямим зіткненням

Росія проти будь-яких миротворчих місій на території України

Росія погрожує прямим військовим зіткненням з НАТО у разі появи миротворців в Україні. У Москві заявили, що не визнають жодних іноземних місій на українській території, незалежно від їхніх назв та мандатів.

Кремль вважає таку присутність прямою загрозою своїй безпеці. Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Захарової, будь-яка іноземна військова присутність на території України буде сприйнята Росією як пряма загроза.

"Хотіли б нагадати, що будь-яка іноземна присутність в Україні незалежно від прапора, вивісок, декларованих мандатів, розглядатиметься РФ як загроза безпеці нашій країні", – наводять слова Захарової російські ЗМІ.

Представниця МЗС РФ також заявила, що Україна нібито очікує від європейських партнерів відправлення військ, що "на практиці означатиме вступ відповідних країн до конфлікту на боці "київського режиму".

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна вже веде переговори з Британією та Францією про можливе розміщення іноземного контингенту. Проте він застеріг, що такий крок, попри очевидні переваги, може призвести до часткової втрати Україною контролю над військовими рішеннями.

Тим часом стало відомо, що 10 квітня у Брюсселі відбудеться наступна зустріч країн "Коаліції охочих", метою якої є забезпечення тривалого миру в Україні. Засідання заплановане за день до "Рамштайну". Таку інформацію оприлюднили британські урядовці після зустрічі військового керівництва Великої Британії та Франції з президентом Зеленським.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині сказали, від чого залежить відправка їхніх миротворців в Україну. Про це розповів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.