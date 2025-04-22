Спецпосланник Трампа снова примчится в Москву: стало известно, когда это произойдет

Детали визита пока не разглашаются

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетит Россию уже в четвертый раз. Пока не отмечается, с кем он планирует проводить переговоры.

Об этом сообщает Clash Report. Как стало известно, он также прилетит в столицу страны-агрессора — Москву.

Впервые Уиткофф прибыл в Россию 11 февраля – тогда миллиардер приехал забрать освобожденного Кремлем американского узника Марка Фогеля. Второй его визит, уже посвященный переговорам, состоялся 13 марта. Тогда, прибыв в Москву около обеда, ему пришлось прождать не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль. О чем говорили Путин и Уиткофф до сих пор не разглашается. Известно, что покинул Москву спецпосланник Трампа сразу после окончания переговоров и не стал задерживаться ни на минуту.

Третий визит Уиткоффа уже прошел в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда уже стало известно, что с Путиным он обсуждал не только вопрос прекращения огня в Украине, а также заявил, что российский президент "стремится к миру в Украине".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о вероятном включении украинских территорий в так называемое "мирное соглашение".