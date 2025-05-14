Макрон назвав умову введення санкцій проти Росії та поскаржився на проблему з російськими активами

Також французький президент дуже скептично оцінив можливість України воєнним шляхом повернути усі окуповані території

Найближчими днями проти Росії будуть застосовані нові санкції, якщо Кремль не погодиться на 30-денне перемир'я. При цьому потрібно щось вирішувати з російськими активами, оскільки конфіскувати їх неможливо, а через розпад санкційного режиму, наприклад, через саботаж з боку Угорщини, Кремль може ці активи цілком законно повернути собі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телеканалу TF1. Він зазначив, що зараз європейські країни чекають чіткої відповіді російського правителя Володимира Путіна щодо його прибуття до Стамбулу.

"Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі Сполученими Штатами, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню… На кону в Україні стоїть наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі на 30 днів. Росія хоче, щоб питання про припинення вогню обговорювалося в Туреччині", – зазначив він.

При цьому Макрон визнав, що Європейський Союз наразі не може конфіскувати заморожені активи Росії, на які претендує Україна. Причиною він назвав нібито "відсутність правової бази" для цього – це традиційна "відмовка", яку використовують ті країни Європи, що не хочуть давати можливість конфіскувати російські активи.

"У нас немає "правової бази" для використання цих активів… Важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму", – додав він.

Також французький президент дуже скептично оцінив можливість України воєнним шляхом повернути усі території, які росіяни окупували після 2014 року. Він закликав українців "ясно усвідомити та сказати про це". На думку Макрона, усі територіальні питання Україні доведеться вирішувати переговорами.

"Війна має закінчитися, і Україна має бути в найкращому можливому становищі для початку переговорів, що дозволить нам вирішити територіальні питання. І навіть самі українці мають чітке уявлення про те, що вони не зможуть повернути все, що було завойовано Росією з 2014 року", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Президент США Дональд Трамп пізніше сказав, що вона все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах. А експерти зазначають, що своєю заявою Україна вибила черговий козир із рук росіян. Якщо раніше можна було розраховувати на нудне зачитування ультиматуму з боку росіян під час зустрічі, то тепер так зробити не вийде.

Проте втручання президента США Дональда Трампа, який заявив, що Україна та Росія повинні "негайно розпочати" мирні переговори в Стамбулі, зірвало плани європейських країн змусити Сполучені Штати ввести нові санкції проти Росії. Зеленський не мав політичного простору для відмови через побоювання, що стосунки з Трампом знову зіпсуються, але красиво вийшов із ситуації, висунувши Путіну зустрічний ультиматум.