Стало известно, как общаются делегации на переговорах в Турции

В Турции продолжаются мирные переговоры между Россией и Украиной. Это первая за последние три года встреча, когда делегации обеих стран находятся в одном помещении.

Украинская сторона общается с представителями РФ посредством переводчика. Эту информацию "Телеграфу" подтвердили источники в делегации.

Переговоры проходят в закрытом формате в Стамбуле. Российские представители демонстративно опоздали и прибыли во дворец Долмабахче с задержкой. Ожидается, что после встречи главы делегаций сделают заявления для прессы и пообщаются с журналистами.

На фоне переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ РФ от договоренностей о прекращении огня засвидетельствует нежелание Владимира Путина завершить войну. "Если окажется, что российская делегация — это просто театр, тогда мир должен отреагировать. Должна быть мощная реакция. В том числе санкции против энергетического сектора РФ и банков", — отметил глава государства. Он подчеркнул, что Украина готова предпринимать все реалистичные шаги для завершения войны, но необходимым условием является полное прекращение убийств, чтобы дать шанс дипломатии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские власти демонстрируют недоверие к результативности переговоров в Стамбуле, направив туда делегацию без признаков серьезного подхода. По информации из украинских источников, кремлевские пропагандисты уже получили инструкции по поводу того, как объяснять потенциальный провал участия Владимира Мединского и самого президента РФ Владимира Путина.