Україна відійшла на другий план? Про що Трамп майже годину балакав з Путіним (оновлено)

Путін засудив напад на Іран

Президент США Дональд Трамп, у свій 79-й день народження, поговорив з очільником Росії Володимиром Путіним. Їх розмова тривала майже годину.

Про це пишуть росЗМІ. Зауважимо, що згодом президент США підтвердив розмову.

Відомо, що обидві сторони під час спілкування оцінили їх особисті стосунки "як дуже позитивні". Путін привітав Трампа з 79-м днем народження та обговорив теми, які стосуються не тільки України.

Про що говорив Трамп з Путіним

Росія підтвердила готовність продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

Путін нагадав Трампу про пропозицію Росії щодо пошуку "взаємоприйнятних домовленостей" щодо іранського ядерного досьє.

Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході "як дуже тривожну".

Лідер Росії засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану.

Трамп зазначив, що команда американських переговорників готова до поновлення роботи з іранськими представниками. П'ять раундів таких переговорів пройшли за посередництва Оману.

Володимир Путін та Трамп відзначили "братство" двох країн зі зброї під час Другої світової війни.

Згодом Трамп підтвердив розмову з російським лідером. Та розповів про що говорили:

Президент Путін дзвонив сьогодні вранці, щоб дуже люб'язно привітати мене з днем ​​народження

Що важливіше — щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми говорили довго. Набагато менше часу було витрачено на Росію/Україну, але це наступного тижня.

Він вважає, як і я, що ця війна Ізраїлю та Ірану має закінчитися, а я пояснив, що і його війна [з Україною] має закінчитися

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Було здійснено кілька атак, а війна на Близькому сході сильно загострилась. При цьому в США вже підтвердили, що частину американських систем ППО, які мали передати Україні, віддали на Близькій схід.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Путін робить посміховисько з президента США Трампа.