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Ще не час для переговорів? Коли Україна може розраховувати на стійкий мир

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Чоми мир України та Росії зараз не буде надійним Новина оновлена 17 червня 2025, 11:30
Чоми мир України та Росії зараз не буде надійним. Фото Колаж "Телеграфу"

Трампу байдуже до людських життів

Наразі переговори України та Росії не можуть закінчитись стійким миром. Адже він можливий лише за повного повалення режиму очільника РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Суспільне" розповіла Марсі Шор – американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи. За її словами, диктатура може бути повалена лише за перевантаження Росії, а наразі ця так звана "нульова година" не настала.

"Я постійно собі нагадую, що жоден режим не триває вічно. Усім тиранам зрештою настає кінець. Зараз говорять про переговори, я не бачу жодних можливостей для переговорів із Путіним. Наразі не та ситуація, яку можна вирішити переговорами", — каже Шор.

Вона пояснює, що тут справа не тільки в тому, що президент США Дональд Трамп ненадійний та моральний нігіліст, якому байдуже до людських життів. Просто зараз в Україні ситуація схожа 1943 з нацистами.

"Тоді ніхто не казав, що можна домовлятися, мовляв, давайте залишимо частину євреїв Європи під окупацією. Це було б неможливо і неприйнятно. Так само і зараз ідеться не про кордони, а про російський терор", — наголошує історикиня.

За словами Шор, насправді річ не у тому, по який бік кордону Бахмут. Адже більшість людей за межами України до війни і не чула про Бахмут, але справа в людях. Не можна покинути людей жити в терорі, це неприпустимо.

"Путін не той з ким можна домовлятись. Світ по суті перебуває в заручниках доки режим Путіна не буде повністю зруйнований, має відбутися повний крах цього режиму", — наголошує дослідниця.

Вона пояснює, що для стійкого миру потрібне перезавантаження Росії, щось на кшталт 1945 року, так звана "нульова година", початок з чистого аркуша. На думку Шор, це потрібно і росіянам, адже Путін по факту знищить усю державу, її ресурси

"Допоки його (Путіна — ред.) не зупинять, ми маємо справу з моральним нігілізмом і миру не буде допоки цьому режиму не настане кінець", — резюмувала історикиня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський назвав компроміс, на який готова піти Україна у переговорах з Росією.

Теги:
#Україна #Переговори #Дональд Трамп #Війна з РФ