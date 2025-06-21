"Стежте за язиком": Трамп виступив з погрозами на адресу американських політиків, які підтримують Україну

Американський президент заявив, що у переговорах України та Росії нібито спостерігається "певний прогрес"

Президент США Дональд Трамп виступив з погрозами на адресу американських політиків, які підтримують спротив України російським окупантам та продовження війни до моменту звільнення окупованих росіянами територій. Трамп заявив, що прихильникам України в США варто "стежити за язиком".

Про це повідомив Clash Report із посиланням на брифінг Трампа для преси. Один із журналістів запитав Трампа, чи знає він, що сенатор Ліндсі Грем і колишній державний секретар США Майк Помпео відвідали Україну та нібито намагалися "спровокувати українців на продовження бойових дій".

"Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки", – заявив у відповідь на це Трамп.

При цьому американський президент заявив, що у переговорах України та Росії нібито спостерігається "певний прогрес". Проте він не пояснив, з чого він це взяв, та у чому цей прогрес може полягати.

Тим часом російський правитель Володимир Путін вже кілька днів демонструє "мирний прогрес" – генеруючи цинічні та людожерські заяви у прямому ефірі. Так, 18 червня він вчергове виступив із пропагандистськими тезами — цього разу перед пресою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Серед його заяв було й чимало "біполярних" — зокрема, що Росія, мовляв, "не починала" війну в Україні. Також Путін вчергове озвучив традиційну казку про "нелегітимність Зеленського" та привселюдно збрехав стосовно удару по Києву 17 червня, внаслідок якого загинуло 28 цивільних осіб.

20 червня Путін виступив з новою маячнею. На цей раз він говорив про Україну, про українську та російську армію, Курську операцію та анонсував майбутню окупацію Сум. Нові заяви були ще "епічніші", ніж попередні.