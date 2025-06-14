Зеленський назвав компроміс, на який готова Україна у переговорах з Росією

Розміщення європейських сил в Україні все ще на порядку денному

Переговори України та Росії зараз перебувають на етапі обміну полоненими. Росіяни затягують процес перемовин.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 13 червня, де був присутній кореспондент "Телеграфу". За його словами, 14 червня має пройти черговий обмін.

"Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа", — сказав президент.

Росіяни затягують переговорний процес

Зеленський зазначив, що росіяни самі розуміють, що їхній так званий "меморандум" насправді є ультиматумом, що неприйнятний для України. На думку президента, Москва свідомо затягує процес перемовин.

"Вони зрозуміли, що обміни непогано йдуть, вони повертають своїх, віддають наших. В принципі, вони мають для себе тут позитив. Для них це нормально, це затягування процесу і це дає можливість завдяки голосам, які їх підтримують в США, давати сигнал Білому Дому, щоб він не вводив санкції. Тобто гра така", — пояснив Зеленський.

Росія прагне виставити Україну винною у відсутності прогресу

Він додав, що Росія намагається показати світу, що вона нібито готова до переговорів. Відповідальність за відсутність домовленостей вона хоче покласти на Україну — "бо українці не хочуть йти на компроміс".

"Що не є правдою. Бо ультиматум не є компромісним. Він той самий, що був й у 22-му році. Ми не підемо на ультиматум, бо це знищення нас. Факт", — наголосив Зеленський.

Європа має сумніви

Зеленський заявив, що необхідні рішучі кроки з боку президента США Дональда Трампа. Дії Коаліції рішучих дійсно уповільнилися, проте це не тому, що наші європейські партнери втомилися.

"Знаєте, чому йде гальмування? Не тому, що вони втомлені і що вони відвертаються, ні. Ця ситуація показала, що Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки. Тобто, коли вони з енергією підійшли до Коаліції рішучих, вони побачили, що цієї енергії немає у Сполучених Штатів Америки. І тоді вони почали думати, чи вистачить їм сил. А коли Європа довго думає, вони дуже багато говорять одне з одним. І починають народжуватися сумніви", — описав ситуацію президент.

Потрібні рішучі дії Трампа

За його словами, вкрай важливо, щоб Трамп зупинив главу Росії Володимира Путіна санкціями і іншими кроками. Це дасть сигнал всій Європі, всі об'єднаються й у нас буде шанс.

"Якщо Трамп не буде вводити санкції і не робити кроків проти Росії, я скажу вам відверто, нам буде дуже складно. Але це також буде сигнал Європі, і Європі доведеться збільшувати допомогу Україні. Тому так важливо боротися за визначеність Америки, щоб зупинити Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну. Економіка також може його наздогнати. І вона наздожене", — впевнений глава держави.

На який компроміс готова піти Україна. Майбутня модель Європи

Президент впевнений, що Європа продовжить допомагати Україні. За його словами, можливе розміщення сил Коаліції рішучих на території України — це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Але щоб піти на такий крок Європі необхідна впевненість у підтримці США. Коли Штати не дають цієї впевненості — одразу знижується готовність партнерів працювати в цьому напрямку.

"Але це не значить, що вони не будуть нам допомагати або зменшувати суму – вони будуть збільшувати. Для них менший ризик давати нам більше допомоги, ніж бути присутніми. Просто їх присутність дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати наші території у кордонах 91-го року у нашої держави немає сил.І це достатній дипломатичний компроміс, коли люди, домовившись про щось, говорять – далі ми вирішимо питання в діалозі, в торгах, в різних форматах. Якимось чином, але не зброєю. Бо є припинення вогню і є ось ці контингенти", — пояснив Зеленський.

За його словами, присутність іноземного контингенту на території України була б частиною гарантій для нашої країни. Це зменшило б ризик нового нападу Росії на Україну.

"Сьогодні Путін використовує аргумент – якщо українцям дати припинення вогню – вони підготуються і повернуться. І він працює з цим аргументом. Сильно працює в інших країнах. І Америка, і деякі країни Європи кажуть: а хто відповідає, що цього не буде. Я їм кажу: "НАТО відповідає". Тому що, якщо ми з НАТО, – ми не можемо. Ніхто не буде ризикувати світовою війною", — сказав Зеленський.

Розміщення європейських сил в Україні все ще на порядку денному

За словами президента, можливе розміщення європейських сил в Україні не зняте з порядку денного. Наближення до цього зараз уповільнилося, адже всі хочуть зрозуміти позицію США.

"Не щоб сказати: "Ні, ми не будемо". Адже бути вони можуть по-різному – їхня кількісна і якісна присутність буде іншою. Мало того, якщо не буде розуміння з Америкою, то я думаю, що посилиться діалог Європи з "русскими" з цього приводу. Тому що Європа не кине Україну", — пояснив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, чому Путін не відмовляється від переговорів, але продовжує атакувати Україну. "Переговори" для нього є приводом показати, що Києву зараз не потрібна військова допомога. Користуючись моментом очільник Кремля поспішає забрати як можна більшу частину української території.