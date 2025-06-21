"Следите за языком": Трамп выступил с угрозами в адрес американских политиков, поддерживающих Украину

Американский президент заявил, что в переговорах Украины и России якобы наблюдается "определенный прогресс"

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес американских политиков, поддерживающих сопротивление Украины российским оккупантам и продолжение войны до освобождения оккупированных россиянами территорий. Трамп заявил, что сторонникам Украины в США следует "следить за языком".

Об этом сообщил Clash Report со ссылкой на брифинг Трампа для печати. Один из журналистов спросил Трампа, знает ли он, что сенатор Линдси Грэм и бывший государственный секретарь США Майк Помпео посетили Украину и якобы пытались "спровоцировать украинцев на продолжение боевых действий".

"Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия", — заявил в ответ на это Трамп.

При этом американский президент заявил, что в переговорах Украины и России якобы наблюдается "определенный прогресс". Однако он не объяснил, из чего он это взял, и в чем этот прогресс может состоять.

Тем временем российский правитель Владимир Путин уже несколько дней демонстрирует "мирный прогресс" – генерируя циничные и людоедские заявления в прямом эфире. Так, 18 июня он в очередной раз выступил с пропагандистскими тезисами – на этот раз перед прессой на Петербургском международном экономическом форуме. Среди его заявлений было и немало биполярных — в частности, что Россия, мол, не начинала войну в Украине. Также Путин в очередной раз озвучил традиционную сказку о "нелегитимности Зеленского" и публично соврал по поводу удара по Киеву 17 июня, в результате которого погибли 28 гражданских лиц.

20 июня Путин выступил с новым бредом. На этот раз он говорил об Украине, об украинской и российской армии, Курской операции и анонсировал предстоящую оккупацию Сум. Новые заявления были еще "эпичнее", чем предыдущие.