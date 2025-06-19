Відбірна "біполярка" та неприкритий цинізм: Путін виліз на публіку та знову наробив божевільних заяв

Путін згадав про "нелегітимність" українського президента та зробив низку цинічних заяв щодо війни

Російський правитель Володимир Путін вчергове виступив зі своєю публічною маячнею перед пресою. Серед іншого він на повну увімкнув свій біполярний розлад – зокрема, заявив, що Росія, мовляв, "не починала" війну в Україні. Також вчергове озвучив традиційну казку про "нелегітимність Зеленського" та привселюдно збрехав, що удар по Києву 17 червня, внаслідок якого загинуло 28 осіб, завдавався нібито по "військових об'єктах".

Зібрали головне з путінської маячні:

Путін заявив, що готовий "зустрічатися з усіма", в тому числі із президентом України Володимиром Зеленським . Проте моментально дав зрозуміти, що Росія не буде дотримуватися будь-яких підписаних договорів , бо "перша особа України нелегітимна" (при цьому легітимність самого Путіна перебуває під великим питанням).

. Проте моментально дав зрозуміти, що , бо "перша особа України нелегітимна" (при цьому легітимність самого Путіна перебуває під великим питанням). Цинічно збрехав, що удар по Києву, де загинуло 28 цивільних, був завданий по нібито "військових об'єктах" . Ще й вдався до погроз журналістам, які запитали про цю атаку.

. Ще й вдався до погроз журналістам, які запитали про цю атаку. Продемонстрував власну "біполярку", що називається, "у повен зріст": заявив, що Росія, мовляв, "не починала війну" в Україні (залишається цікаве питання, чим же тоді пояснити російське вторгнення).

(залишається цікаве питання, чим же тоді пояснити російське вторгнення). Заявив, що Росія нібито готова віддати Україні ще три тисячі тіл українських військових та набрехав, що віддавши 6 тисяч тіл загиблих українців, Росія отримала назад тільки 57 своїх загиблих солдатів. Не став уточнювати, що такий дисбаланс викликаний численними мертвими росіянами, які купами валяються вздовж усієї лінії фронту і яких ніхто не збирає – ані українці, ані самі ж росіяни.

і яких ніхто не збирає – ані українці, ані самі ж росіяни. Анонсував можливість нового раунду "перемовин" між Україною та РФ : нібито це можливо аж після 22 червня.

: нібито це можливо аж після 22 червня. Розхвалював президента США Дональда Трампа: заявив, що за Трампа, мовляв, "війна в Україні не сталася б" (тобто визнав, що війну Росія все ж розпочала, чим увійшов у протиріччя своїй попередній заяві) та додав, що зустріч з Трампом "стала б корисною", якщо її "добре підготувати".

Розповів традиційний пропагандистський російський анекдот про "державний переворот в Києві у 2014 році" (цій пропагандистській маячні вже 11 років), не менш традиційно приплівши до своєї "дикухи" Вікторію Нуланд та Державний департамент США.

(цій пропагандистській маячні вже 11 років), не менш традиційно приплівши до своєї "дикухи" Вікторію Нуланд та Державний департамент США. Стверджував, що антиросійські санкції нібито б'ють виключно по Європі . Щоправда, не став коментувати той момент, чому ж тоді Росія так вимагає ці "нешкідливі" санкції скасувати та активізує свої "консерви" у Європі, щоб зривати нові санкційні пакети.

. Щоправда, не став коментувати той момент, чому ж тоді Росія так вимагає ці "нешкідливі" санкції скасувати та активізує свої "консерви" у Європі, щоб зривати нові санкційні пакети. Назвав інформацію про можливу атаку Росії на країни НАТО "маренням". До речі, те ж саме він казав і перед тим, як напасти на Україну .

. Заявив, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області "належать Росії" , приплівши сюди псевдореферендуми та, з якогось переляку, статут ООН.

, приплівши сюди псевдореферендуми та, з якогось переляку, статут ООН. Черговий прояв "біполярки" : ситуація для України "погіршуватиметься", але Росія "готова продовжити переговори".

: ситуація для України "погіршуватиметься", але Росія "готова продовжити переговори". Анонсував спільні військові навчання Росії та Китаю у 2025 році та заявив, що його онука вільно говорить китайською (мабуть, відправить на навчання онуку замість російської армії, яка масово подихає в Україні).

Зазначимо, попри те, що російський наступ триває майже на всій лінії фронту, окупанти втрачають величезну кількість людей. Так, російська армія демонструє поступ, проте він дуже повільний. За нинішніх темпів повністю захопити Україну їй вдасться через багато десятків років ціною багатомільйонних втрат. Щоправда, 72-річний Путін до цього вже не доживе.

Додамо, що переважна більшість російської еліти сподівається, що вже 2025 року повномасштабна війна Росії проти України закінчиться. Вони вважають, що Москва і Київ мають реальний шанс до чогось домовитись за підсумками стамбульського процесу чи якогось іншого. Щоправда, Путіну доведеться якось продати цю "перемогу" російському суспільству.