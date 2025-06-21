"Найкраща пропозиція": Небензя в ООН виступив з черговою цинічною "порадою" Україні

Так званий "меморандум" Росії заснований на принципах, які озвучував російський правитель Володимир Путін з 2024 року

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки виступив з черговою цинічною заявою на адресу України. Він заявив, що так званий "меморандум про врегулювання", як росіяни називають свій ультиматум Україні, нібито є "найкращою пропозицією" для українського уряду.

Заяву Небензі вже розібрали на цитати російські пропагандистські ЗМІ. Сам постпред Росії таким чином намагався відвернути увагу від предмета обговорення засідання – варварських обстрілів України, в тому числі удару по Києву 17 червня.

"Під час прямих російсько-українських контактів у Стамбулі ми передали наш проєкт меморандуму про мирне врегулювання. Він складається з двох частин і містить умови укладення всеосяжного довгострокового миру, а також умови припинення вогню… Це найкраща пропозиція, яку Україна може отримати сьогодні. Радимо її прийняти", – заявив він.

Небензя додав, що так званий "меморандум" заснований на тих принципах, які озвучував російський правитель Володимир Путін, починаючи з червня 2024 року. Також він нагадав, що Росія планує провести наступний раунд "мирних переговорів" у Стамбулі 22 червня.

Як повідомляв "Телеграф", колишній посол України у США Валерій Чалий пояснив, чому Путін не відмовляється від переговорів, але продовжує атакувати Україну. "Переговори" для нього є приводом показати, що Києву зараз не потрібна військова допомога. Користуючись моментом очільник Кремля поспішає забрати як можна більшу частину української території.

Тим часом у "Державній думі" Росії почати висувати нові умови – там розмріялися, що Україна має припинити удари по аеродромах та залізничних мостах, а також погодитися на короткострокове перемир’я на фронті. Лише за таких умов, як заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних питань Олексій Чепа, може відбутися третій раунд переговорів.