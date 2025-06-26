Трамп відклав переговори щодо України: названо терміни, коли вони відновляться

Насправді США має не так багато способів тиснути на РФ

Президент США Дональд Трамп спочатку буде займатися переговорами з країнами ЄС (про мита, безпеку, торгівлю), і тільки після цього може приступити до мирних переговорів по Україні. Переговори з європейцями мають завершитися за кілька місяців (жовтень-листопад).

Таку думку, за висновками результатів саміту НАТО у Гаазі, висловив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко на своїй Facebook-сторінці. Він наголосив, що переговори щодо врегулювання війни Росії проти України не почнуться раніше кінця 2025 року.

За словами Денисенка, після завершення бойових дій в Ірані та стабілізації Близького Сходу, США повернулися до переговорів з ЄС. Україна є їх частиною. Переговори стосуються мит, безпеки та війни в Україні.

"Гра Трампа доволі зрозуміла. Він хоче вирівняти торговий баланс із ЄС, перш за все, за рахунок купівлі американської зброї та будівництва високотехнологічних підприємств з ЄС на території США. В обмін на те, що США не виводитиме свої війська з Європи і гарантуватиме дотримання 5 статті НАТО. Власне, цей саміт, точніше обіцянка тратити 5% ВВП на оборону, став першим кроком до цієї угоди", — пояснив політолог.

Проте два питання залишилися за дужками. Мита в обмін на безпеку стають головною темою переговорів ЄС — США на наступні місяці.

Друге питання — пропозиції Росії, озвучені у Ер-Ріяді — пропонувала США створити торгові доми, які продаватимуть підсанкційні товари в ЄС під російським прапором. Для США, зазначає Денисенко, ця пропозиція заманлива, але проти неї категорично виступає Європа.

Чому це важливо для України

"Це все важливо для нас по одній причині: Росія, як пугало для Європи потрібно американцям для переговорів з ЄС, а тому Вашингтон не збирається поки посилювати тиск на Кремль, хоч і не буде ослабляти попередні санкції. Переговори з європейцями, якщо не станеться чогось екстраординарного завершаться за кілька місяців (жовтень-листопад). І вже після того Трамп приступить до мирних переговорів по Україні і, очевидно до переговорів з Китаєм. При цьому, я впевнений, що зброю весь цей час нам будуть продавати", — пише політолог.

Основна проблема для України

В цьому контексті, пояснює Денисенко, для України дуже важливо є не випасти з переговорного трикутника США — ЄС — Україна. Наші мирні переговори залежать саме від того, як європейці будуть увʼязувати митний та безпековий фактори з мирними переговорами по Україні, наголосив Денисенко.

Є лише одна країна, яка має реальні важелі впливу на Росію

Він зазначає, що насправді, попри поширену думку, США має не так багато інструментів тиску на Росію. Єдина країна яка може реально натиснути на РФ — це Китай.

"Але Китай буде тиснути тільки тоді, коли вийде на зрозумілі для себе переговори з США. А ці переговори стануть реальністю після завершення переговорів з ЄС", — резюмував політолог.

Як розповідав "Телеграф", колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив, чи варто чекати прогресу в переговорах з Росією. На його думку, позиції обох сторін наразі завищені.