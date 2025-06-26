Мерц анонсував новий пакет санкцій проти Росії: просить США приєднатися до тиску на Путіна

Мерц підкреслив, що змусити Росію на мир можна, тільки влаштувавши Кремлю економічне пекло

Європейський Союз 26 червня впровадить новий, 18-й пакет санкцій проти російського режиму. Економічний тиск, на думку партнерів України, повинен змусити Росію врешті-решт сісти за стіл переговорів, оскільки змусити Кремль на це військовим шляхом зараз неможливо.

Про це заявив канцлер Німеччини Фридрих Мерц 25 червня під час пресконференції після саміту НАТО в Гаазі. Він зазначив, що тільки зусиль Європи не вистачить: потрібно, щоб США приєдналися у справі тиску на РФ.

"Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо активнішої участі США в санкціях", – сказав канцлер.

Мерц також анонсував цікавий момент: за його словами, найближчими днями Сенат США схвалить законопроєкт про "пекельні санкції" авторства сенатора Ліндсі Грема. Також канцлер сказав, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті він попросив американського лідера схвалити нові санкції проти РФ. Мерц підкреслив, що змусити Росію на мир можна, тільки влаштувавши Кремлю економічне пекло – військовим шляхом змусити РФ сісти за стіл переговорів наразі неможливо.

Зазначимо, трохи понад місяць тому, 20 травня, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Пакет був спрямований проти тіньового флоту країни-агресорки, обмеження ввели проти понад 200 суден. Вперше за час запровадження санкцій проти РФ до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Проте експерти вирішили, що новий пакет санкцій недостатній.

Тим часом не так давно президент США Трамп публічно відмовився вводити санкції проти Росії. А міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту – щобільше, США планують робити це й далі, що вже викликало обурення союзників.

Втім, Трамп може заявляти, що завгодно, але реальність трохи інша. Так, у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг. Співавтор санкційного законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, заявив, що законопроєкт має підтримку 82 сенаторів зі 100. Теоретично, цього достатньо, щоб подолати вето президента США, якщо Трамп надумає борсатися та підігрувати Путіну, відхиляючи проголосований документ.