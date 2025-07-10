США відновили постачання Україні кількох важливих видів озброєння – ЗМІ

Незрозуміло, чи означає відновлення постачань зміну політики адміністрації президента США

США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед американських чиновників. Відновлення постачань сталося після того, як 1 липня США призупинили надання Україні озброєння під приводом перевірки власних військових запасів.

Посадовці на умовах анонімності підтвердили, що відновлено постачання ракет для HIMARS та снарядів для артилерії стандарту НАТО. Вони не повідомляли, скільки зброї було відправлено, чи було це просто відновлення "заморожених" постачань, та чи була партія новою. Також джерела не змогли повідомити про те, чи означає відновлення постачань зміну політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Трамп зазначив, що може це зробити, оскільки особисто не припиняв допомогу Україні, а призупинення було пов’язане з рішенням глави Пентагону. Саме міністр оборони Піт Хегсет 1 липня наказав призупинити постачання зброї.

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. ЗМІ та експерти припустили, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.